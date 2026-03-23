Transavia : nouvelle option pour modifier son billet sans frais le jour du départ

Transavia France renforce son offre pour les voyageurs réguliers. Désormais, le tarif Max inclut une flexibilité accrue le jour du départ : les passagers peuvent modifier leur vol gratuitement jusqu’à une heure avant l’embarquement, à condition de rester sur la même destination et la même date.

Depuis le 18 mars 2026, Transavia France offre une souplesse inédite à ses clients Tarif Max. Ces derniers peuvent désormais avancer ou reculer leur voyage le jour même, sans surcoût ni ajustement tarifaire, sous réserve de places disponibles. Cette modification est ouverte de 30 heures à 1 heure avant le départ.

Selon Julien Mallard, DGA Commercial, cette évolution vise à concilier les impératifs d’agenda des passagers avec l’accessibilité propre à la compagnie.

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Un service pensé pour les voyageurs d’affaires

La procédure de modification est d’ores et déjà disponible en ligne et sur l’application mobile via la rubrique « Mon Transavia ». Dans une phase ultérieure, Transavia France étendra ce service aux infrastructures physiques de l’aéroport, notamment les bornes automatiques et les comptoirs d’enregistrement.

Cette flexibilité accrue s’adresse tout particulièrement aux voyageurs d’affaires effectuant des allers-retours quotidiens depuis Paris-Orly. Transavia cible ses lignes les plus dynamiques pour les professionnels, telles que les liaisons vers les métropoles françaises (Marseille, Nice, Toulouse, Montpellier) et les grandes capitales économiques européennes comme Berlin, Milan, Lisbonne, Madrid ou Barcelone.

L’accès au changement de vol le jour même est réservé aux passagers ayant souscrit au tarif Max et aux titulaires du statut Flying Blue Ultimate ou plus. La modification garantit la continuité des prestations : les bagages et services additionnels sont maintenus, et une nouvelle sélection de siège sans frais est proposée en cas d’indisponibilité du placement d’origine.

Ce que comprend désormais le tarif Max de Transavia

Le tarif Max s’impose comme la solution premium de Transavia. Il regroupe des avantages généreux, comme 30 kg de bagages en soute et 10 kg en cabine, ainsi que la sélection gratuite de n’importe quel siège à bord. Au-delà du vol, l’expérience est fluide grâce aux accès prioritaires (dépose-bagages, coupe-file et embarquement). Les voyageurs profitent également des salons partenaires dans les grandes villes de province, en attendant l’ouverture prochaine du salon exclusif Transavia à Paris-Orly.

Jusqu’à présent, le tarif Max autorisait déjà une modification gratuite jusqu’à deux heures avant le départ, mais les passagers devaient régler l’écart de prix entre les deux billets. La grande nouveauté pour l’été 2026 est la suppression totale de cette différence tarifaire pour les changements effectués le jour même sur le même itinéraire. Sous réserve de sièges disponibles, le voyageur peut désormais changer d’horaire sans débourser un centime de plus.

Intégrée au programme Flying Blue, Transavia permet de cumuler Miles et points d’expérience (XP) sur l’ensemble de ses tarifs. Le tarif Max garantit notamment l’obtention de 2 XP sur le réseau domestique et 5 XP à l’international, avec un socle minimal de 500 Miles par trajet. Par ailleurs, pour les membres Platinum et Ultimate, l’expérience Transavia s’aligne désormais sur les standards premium d’Air France-KLM : ils bénéficient des parcours prioritaires au sol, de l’accès aux salons et de la nouvelle flexibilité de modification gratuite le jour J, tout en conservant l’efficacité du modèle low cost à bord.

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