Transavia met en promotion ses vols vers l’Algérie : voici les destinations concernées

Qui dit Nouvel An, dit nouveaux horizons. Pour commencer l’année en beauté et à petits prix, Transavia offre à ses clients l’opportunité de voyager entre l’Algérie et la France à des tarifs exceptionnels, et de faire d’importantes économies.

Cette promotion exceptionnelle donne l’opportunité aux voyageurs algériens de célébrer le Nouvel An sous d’autres cieux et aux membres de la diaspora de commencer l’année en famille ou entre amis.

Voyager en janvier 2025 avec Transavia : les vols Paris – Alger à portée de main

Sur son site de réservation, la compagnie low cost propose plusieurs promotions pour voyager à moindre coût entre l’Algérie et la France. Pour le mois de janvier prochain, Transavia affiche ses billets de voyage en aller simple, au départ de l’aéroport de Paris Orly vers celui de Houari Boumediene à Alger, à partir de 68 euros.

Pour bénéficier de ce tarif promotionnel de Transavia, valable pour les vols effectués pendant la période allant du 6 au 31 janvier 2025, il est conseillé de réserver dès maintenant son billet de voyage, les places étant limitées.

De plus, les voyageurs désireux de découvrir le charme du Sahara en hiver pourront profiter des promotions sur les vols Paris – Biskra effectués par la compagnie low cost. Ces tarifs attractifs, à partir de 67 euros par personne et par trajet, permettent d’envisager un voyage en Algérie, programmé pour les dates du 15, 26 et 29 janvier 2025, à moindre coût.

Les vols au départ de Nantes profitent d’une belle promotion

Par ailleurs, au départ de la ville de Nantes en France, la low cost Transavia affiche des prix encore plus avantageux. Par exemple, pour le mois de février 2025, les billets de voyage, sur les vols programmés en date du 18, 20, 25 et 27 février, sont affichés à seulement 56 euros.

Pour un séjour en Algérie, les voyageurs désireux se rendre à Alger depuis la ville phocéenne de Marseille pourront aussi bénéficier des tarifs préférentiels proposés par le transporteur aérien. Des billets de voyage en aller simple sont disponibles à partir de 47 euros pour voyager en janvier 2025.

Au prix de 50 euros, il est aussi possible de réserver son billet d’avion Lyon – Alger, avec Transavia. Ce tarif s’applique sur les vols programmés pour la période allant du 6 au 10 janvier 2025. Il est important de préciser que ce prix permet de voyager sans bagages. L’ajout de bagage engendre des frais supplémentaires. Les prix affichés peuvent varier en fonction de la disponibilité du tarif.

