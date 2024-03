Transavia : mauvaises nouvelles pour les voyageurs

Dans une période marquée par une hausse significative des prix des billets d’avion, Transavia, la filiale à bas coût du groupe Air France-KLM, a annoncé une révision majeure de sa politique de bagages, mettant fin à la gratuité des bagages cabine à compter du 3 avril. Cette décision, qui aligne Transavia sur les pratiques de ses concurrents low-cost tels que Ryanair et easyJet, représente un tournant significatif pour la compagnie qui se distinguait jusqu’à présent par la gratuité de ce service.

À partir du 6 avril, les tarifs pour un vol aller simple vers des destinations comme Alger débuteront à 323 €, et à 288 € pour Oran, avec des prix similaires pour Bejaia ou Tlemcen depuis Paris Orly, débutant à 257 € pour un vol le 5 avril. Ces prix s’appliquent à l’option « Basic », qui exclut désormais tout bagage en soute.

Nouvelle tarification des bagages chez Transavia : ce qu’il faut savoir

La nouvelle politique tarifaire pour les bagages cabine, qui prendra effet le 3 avril, introduit un coût minimal de 15 € pour les bagages de plus grande taille que le petit bagage à main autorisé sous le siège. Cette mesure vise à améliorer la ponctualité des vols en réduisant le temps nécessaire pour manipuler et ranger les bagages, selon Olivier Mazzucchelli, PDG de Transavia France.

Les dimensions maximales autorisées pour un bagage cabine sont de 55x35x25cm et 10 kg. Au-delà, Transavia appliquera le tarif d’un bagage en soute (nettement plus élevé).

Les clients optant pour le tarif Max, plus onéreux mais offrant plus de flexibilité, bénéficieront toujours de la possibilité de voyager avec un bagage à main et un grand bagage cabine, en plus de l’embarquement prioritaire. Des changements qui visent à améliorer la ponctualité mais augmentent les coûts pour les voyageurs, selon la compagnie.

13 nouvelles lignes en 2024 : l’Algérie est-elle concernée ?

Dans le cadre de son expansion, Transavia prévoit d’ouvrir 13 nouvelles lignes en 2024 depuis des villes françaises telles que Paris, Marseille, Lyon, et Montpellier, avec trois nouvelles destinations au départ de Paris-Orly vers Milan, Comiso (Sicile), et Varna (Bulgarie). La compagnie anticipe un taux de remplissage de 90% cette année. Néanmoins, il faut préciser que l’Algérie n’est pas concernée.

Le groupe Air France-KLM, par la voix de son directeur général Benjamin Smith, reste discret sur les revenus supplémentaires attendus de ces changements tarifaires. Néanmoins, il s’est félicité de la progression de 53% des revenus ancillaires par passager entre 2019 et 2023, soulignant l’importance croissante des options payantes (bagages, choix des sièges, surclassements, repas, etc.) pour la stratégie financière de la compagnie.

Ces révisions tarifaires et l’expansion de Transavia s’inscrivent dans un contexte de pressions financières accrues sur les voyageurs, qui doivent désormais jongler avec des coûts de voyage en hausse et des politiques de bagages plus restrictives, impactant leur expérience de voyage et leur budget.