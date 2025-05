Transavia – été 2025 : les vols depuis Alger en promotion dès 48 euros

La saison estivale approche et les membres de la diaspora sont à la recherche de bons plans pour passer leurs vacances en Algérie. Transavia, la filiale low cost d’Air France, annonce de nouvelles promotions sur ses vols au départ de la France.

En tant que compagnie low cost, Transavia propose souvent des tarifs attractifs, surtout pour les voyageurs qui réservent leurs billets à l’avance ou qui profitent de ses offres spéciales. D’ailleurs, elle vient de lancer des réductions sur ses vols au départ de la capitale Alger.

Transavia annonce des réductions sur ses vols depuis l’aéroport d’Alger

Sur son site de réservation, la compagnie aérienne low cost invite ses passagers à profiter de la saison estivale, mais aussi de ses promotions, pour passer des vacances de rêve à petit prix.

« Découvrez nos 120 destinations pour des moments inoubliables : des capitales européennes aux étendues du désert en passant par les plus belles plages méditerranéennes, chacun y trouvera son bonheur !« , promet Transavia dans son communiqué annonçant le début de ses promotions estivales.

En effet, le transporteur aérien à bas prix propose en vente des vols depuis la ville de Marseille au prix de 48 euros, le voyage en aller simple. Par ailleurs, Transavia annonce également des promotions sur ses vols entre Toulouse et Alger, à partir de 57 euros, le voyage en aller simple durant la saison estivale.

Transavia lance le tarif « Smart »

Transavia, la compagnie low-cost, innove en lançant une nouvelle offre tarifaire baptisée « Smart », spécialement conçue pour les voyageurs effectuant des courts séjours. Cette formule intermédiaire répond aux besoins des passagers souhaitant voyager avec un bagage cabine, suite à la décision de la compagnie de rendre ce service payant dans son tarif Basic depuis avril 2024.

Le tarif Smart inclut plusieurs avantages : un petit sac à placer sous le siège (40x30x20 cm), un bagage cabine garanti (55x40x25 cm), un siège standard au choix et l’embarquement prioritaire. Les membres Flying Blue bénéficient également de 500 Miles et 8 XP par trajet simple, contre 200 Miles et 2 XP pour le tarif Basic.

Selon Nicolas Henin, directeur général adjoint commercial et marketing de Transavia France, cette initiative répond à une demande réelle, avec plus de 20% des passagers préférant voyager uniquement avec un bagage en cabine. Cette stratégie s’inscrit dans une tendance suivie par d’autres compagnies comme EasyJet et Ryanair, proposant une alternative équilibrée entre le tarif Basic sans bagage et le tarif Plus plus onéreux.

