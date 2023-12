Transavia dévoile une nouvelle offre à bas prix pour ses vols vers l’Algérie

Nombreux sont les Algériens qui préfèrent passer la fin d’année à l’étranger. Cependant, ces voyageurs sont confrontés à la hausse des prix des billets en ce mois de décembre 2023, ce qui les pousse à renoncer à ce séjour à l’étranger.

Toutefois, il est toujours possible de dénicher des bons plans pour pouvoir profiter pleinement de ces vacances de fin d’année, sans ruiner son budget.

Vols France – Algérie : voici les prix de Transavia pour décembre 2023

Sur son site de réservation, la compagnie aérienne low cost Transavia, propose à ses voyageurs de profiter encore de la baisse de ses prix pour réserver leurs billets de voyage entre la France et l’Algérie. En effet, Transavia affiche ses billets de voyage entre Montpellier et Alger au prix de 92 euros pour le 30 décembre prochain. Mais aussi au prix de 81 euros pour les vols programmés entre le 2 et le 27 janvier 2024.

Par ailleurs, la compagnie aérienne propose aussi à ses voyageurs de réserver leurs billets Paris – Oran au prix de 89 euros, en date du 31 décembre 2023, et au tarif de 78 euros pour les voyages programmés pour le mois de janvier. Une autre ligne aérienne qui profite de ces promotions, est celle reliant entre l’aéroport de Nantes, en France, vers celui d’Oran. Ces billets sont affichés à partir de 78 euros, sur le site de réservation de Transavia.

Mais ce n’est pas tout. La low cost propose, aussi, des billets en vente, entre Alger et Lyon, au prix de 58 euros. C’est le cas des vols programmés en date du 24 et 25 décembre 2023. Par ailleurs, d’autres vols sont proposés à 70 euros pour le restant de ce mois de décembre.

La compagnie aérienne low cost indique que ces tarifs sont applicables sur les vols en aller simple, hors frais de bagages en soute et services annexes et selon des disponibilités tarifaires.

