Transavia : des vols de Montpellier vers l’Algérie cet automne ?

Après plus d’une année de fermeture, les frontières algériennes s’ouvrent enfin le premier juin dernier. Meme si cette ouverture demeure partielle, les contours d’un retour à la normale commencent toutefois à se dessiner. C’est en tout cas ce qui se passe chez la compagnie aérienne Transavia, filiale Low Cost d’Air France, qui compte desservir Alger et Oran au départ de Montpellier.

En effet, et d’après les informations rapportées par le journal Français La Dépêche, la compagnie aérienne Française Transavia, filiale Low Cost d’Air France, prévoit, et ce, à partir de l’automne prochain, ajouter des vols depuis Montpellier vers Alger et Oran.

Des vols non confirmés

Il est à noter que Transavia a déjà dévoilé, il y a quelques semaines, son programme pour l’hiver 2021. La compagnie compte lancer 14 liaison entre l’Algérie et la France à partir du mois d’octobre prochain, et ce, jusqu-à la fin du mois de mars.

En Algérie, les aéroports d’Alger, Oran, Sétif, Tlemcen, Constantine et Béjaïa sont ceux qui seront desservis par Transavia, qui va assurer leur liaison avec quatre aéroports en France, en l’occurrence Paris (Orly), Montpellier, Nantes et Lyon.

Cependant, il est déconseillé de réserver sur ces vols. Le programme de la compagnie aérienne française reste encore soumis à la décision de l’ouverture des frontières Algériennes, comme cela a été précisé par le journal Français. Ces vols qui sont annoncés par Transavia ne font donc pas partie des dessertes effectuées dans e cadre de l’ouverture partielle annoncée par le président Tebboune. Ces vols risquent donc d’être annulés.