Transavia : combien doit-on payer pour voyager avec une valise cabine ? (vidéo)

La compagnie aérienne Transavia a changé sa politique bagages et a décidé de faire payer ses bagages en cabine. Une politique déjà en vigueur chez la majorité des compagnies low cost. Cependant, cette nouvelle mesure a suscité de nombreuses interrogations, notamment sur les tarifs de Transavia.

Jugés assez chers et attendus depuis plusieurs mois, les nouveaux tarifs de Transavia dépendent des destinations choisies et de la période du voyage.

Transavia : combien sont facturés les bagages cabine à bord ?

La fin de la gratuite des bagages en cabine chez la low cost du groupe Air France-KLM vient rappeler que ces recettes annexes résident au cœur du modèle économique des compagnies à bas prix et de plus en plus des autres. De leur côté, les transporteurs aériens présentent cette structuration de tarifs comme l’opportunité de créer son voyage à la carte.

Concrètement, pour toute réservation chez Transavia, chaque passager a toujours droit à bagage à main gratuit, à placer sous le siège devant lui (dimensions maximales : 40x30x20cm). Les passagers souhaitant transporter un grand bagage ont le choix de souscrire à une option payante. Ce dernier doit respecter les dimensions maximales et une limite de 10 kg et sera placé dans les compartiments au-dessus des sièges.

Dans le détail, pour ce mois de juin, le prix de cette option s’élève à hauteur de 10 euros. Pour le mois de juillet, son tarif augmentera jusqu’à 15 euros, sauf certaines destinations. L’achat de cette option offre également l’avantage d’un embarquement prioritaire.

Frais supplémentaires des bagages en cabine en porte d’embarquement

La compagnie low cost conseille ses voyageurs de contrôler leurs bagages au préalable avant leur embarquement. Dans le cas d’un bagage excédant les 10 kg, un supplément de 65 euros sera exigé au passager et sa valise sera placée en soute.

Par ailleurs, il est important de rappeler qu’il est possible d’acheter l’une des options payantes de Transavia (Basic, plus ou Max) lors de la réservation ou encore plus tard sur l’espace My Transavia.

