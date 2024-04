Transavia : combien doit-on payer pour voyager avec un bagage en cabine ?

La compagnie low cost Transavia a adopté une nouvelle politique bagage en cabine. Une nouvelle mesure déjà en vigueur chez les autres compagnies à bas coûts, mais qui vient être adoptée chez Transavia. Combien doit-on payer pour voyager sur Transavia avec une valise en cabine ?

Attendue depuis plusieurs mois, Transavia fait évoluer sa politique, en ce mercredi 3 avril 2024. En plus d’un bagage à main qui sera inclus dans tous les tarifs, le voyageur aura désormais le choix d’un grand bagage en cabine et un embarquement prioritaire, via une option payante.

Bagages en cabine : voici ce qui va changer chez Transavia

La fin des bagages cabine gratuits chez la low cost, filiale du groupe Air France KLM, est devenu désormais une réalité. Pour pouvoir transporter un grand bagage en cabine, il convient de payer un supplément, qui dépend de la destination choisie et de la date de réservation.

En réalité, chaque passager de Transavia peut toujours transporter un bagage à main, de dimensions maximales de 40x30x20 cm, à placer sous le siège devant lui. Cependant, grâce à la nouvelle option payante, le voyageur pourra transporter avec lui un bagage, qui ne dépasse pas les 10 kg, à placer dans les compartiments au-dessus des sièges.

Par ailleurs, le prix de cette option dépend de la date de réservation. Pour les mois d’avril, mai et juin, le prix de ce supplément sera à partir de 10 euros. En revanche, pour les mois de juillet et d’août, il faut compter un minimum de 15 euros. Transavia indique que les prix pourront être amenés à baisser ou à augmenter, selon la demande.

La compagnie low cost indique, l’espace à l’intérieur de la cabine étant limité, seuls les 70 premiers bagages en cabine peuvent être transportés. Les autres seront transportés en soute gratuitement. Transavia précise, par ailleurs, que le prix à payer, en dernière minute, à la porte d’embarquement est annoncé à hauteur de 65 euros.

