Transavia : ces nouveaux frais qui vont alourdir le prix de vos billets

La compagnie low cost Transavia a annoncé, mardi, qu’elle répercuterait la hausse des taxes sur le transport aérien en France, sur une partie des billets déjà achetés. Au total, plus de 800 000 passagers du transporteur aérien sont concernés par cette surtaxe.

Le budget de l’État français en 2025 prévoit une hausse de la TSBA, qui passe désormais à 7.4 euros pour les vols intérieurs ou vers l’Europe, et à 15 euros pour les destinations extra-européennes.

Pourquoi Transavia demande un supplément sur les billets déjà réservés ?

Face à l’augmentation du montant de la TSBA, la low cost Transavia a choisi de collecter la totalité de cette taxe, et ce, pour les voyages à partir du 3 mars 2025. Le transporteur aérien impose désormais un supplément sur ses billets, même aux passagers ayant déjà réservé leurs vols.

Par conséquent, les clients ayant acheté leurs billets avant le 28 octobre 2024 et après le 7 décembre 2024, recevront un e-mail de Transavia, pour régulariser leur paiement. La low cost justifie cette rétroactivité par ses conditions générales de transport qui lui permettent de facturer des frais imprévus.

« Pour toute réservation effectuée depuis le 19 février 2025, le nouveau montant de la TSBA est directement inclus dans le prix indiqué sur le site internet« , explique Transavia dans son communiqué.

En cas de non-paiement de ce supplément, les passagers aériens ne pourront pas s’enregistrer en ligne et ainsi obtenir leur carte d’embarquement. Il sera alors nécessaire de se rendre au comptoir d’enregistrement afin de s’acquitter du complément de taxe avant de se faire délivrer sa carte. À défaut de paiement, le transporteur aérien se réserve le droit de refuser le voyage.

Les autres compagnies aériennes vont-elles suivre Transavia ?

À partir du 1er mars 2025, la taxe de solidarité pour les billets d’avion augmentera. Pour les vols intérieurs et européens, elle passera de 2.63 euros à 7.4 euros. Et pour les vols hors Europe, elle doublera pour atteindre les 15 euros, par vol et par passager.

Aucune autre compagnie n’a pour l’instant annoncé vouloir faire de même. De son côté, Air France a indiqué, contrairement à sa filiale à bas prix, qu’elle n’appliquerait pas une telle hausse rétroactive : « Au regard de son réseau international avec des réservations dans de nombreuses devises et avec de multiples moyens de paiement, de la part importante de clients réservant via des agences de voyages, et du risque de perturbation en aéroport, Air France ne facturera pas à ses clients la différence entre le montant réglé au moment de la réservation et le montant effectivement dû » précise la compagnie dans un communiqué.

