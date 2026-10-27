Vols France – Algérie : Transavia ouvre les réservations pour l’été 2027, les prix s’envolent

Les ventes pour la saison été 2027 de la filiale low-cost d’Air France-KLM sont désormais ouvertes. Transavia offre à ses passagers plus de 100 destinations, dont l’Algérie ! En s’y prenant tôt, la compagnie garantit aux voyageurs un large choix de liaisons.

Dans un communiqué publié sur son site internet, la filiale low-cost du groupe Air France-KLM a annoncé l’ouverture officielle des réservations pour l’été 2027.

Alors que la compagnie low-cost vient de lancer la vente de ses billets d’avion pour la saison estivale, les tarifs atteignent déjà des sommets sur les lignes très demandées. Il faut par exemple débourser jusqu’à 671 euros pour un aller-retour Paris – Alger en période de pic. Une ouverture anticipée qui ne garantit pas pour autant des prix abordables pour les voyageurs.

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Transavia ouvre dès aujourd’hui les ventes vers l’Algérie au départ de la France

Selon les informations constatées directement sur le site de la compagnie, les voyageurs peuvent désormais acheter leurs billets d’avion pour des départs programmés entre avril et octobre 2027. Selon la compagnie, cette ouverture anticipée permet aux voyageurs de bénéficier d’un plus large choix de vols et d’une plus grande flexibilité pour planifier leurs séjours en toute sérénité.

Un large choix de destinations au départ de 7 aéroports français. En effet, pour l’été, la compagnie dessert de nombreuses liaisons en Europe et sur le bassin méditerranéen. Les voyageurs pourront s’envoler depuis Paris-Orly, Lyon, Nantes, Marseille, Nice, Toulouse ou Montpellier.

Pour justifier l’ouverture anticipée des réservations, la direction de la compagnie met en avant l’évolution des habitudes des voyageurs. « Certains de nos clients souhaitent planifier leurs voyages de plus en plus en amont pour profiter d’un large choix de destinations au meilleur prix », indique Julien Mallard, directeur général adjoint commercial de Transavia France.

Vols Paris – Alger : les prix s’enflamment déjà et atteignent jusqu’à 671 euros !

Malgré le lancement précoce des ventes, les prix pour la saison estivale s’affichent déjà à des niveaux élevés — en particulier sur les lignes entre la France et l’Algérie. Pour les mois de juin et juillet, un aller-retour Paris-Orly – Alger est proposé à partir de 324 euros au tarif Basic, formule qui inclut uniquement un petit bagage à main sous le siège. Pour bénéficier d’un bagage en soute de 20 kg via le tarif Plus, l’addition s’élève alors à 464 euros.

Si la ligne Paris-Orly – Alger affiche des tarifs élevés, la province offre des alternatives bien plus abordables au début de l’été. En juin, un aller-retour Marseille – Alger est accessible dès 84 € en tarif Basic (152 € en Plus), tandis que Lyon – Alger s’affiche à partir de 102 € (218 € en Plus).

La situation se tend toutefois nettement en août, au plus fort de la saison estivale. Les prix s’envolent alors vers la capitale algérienne : comptez jusqu’à 671 € au départ de Paris-Orly (tarif Plus), contre des tickets d’entrée à 310 € depuis Marseille et 359 € depuis Lyon en formule Basic. Il faudra attendre septembre 2027 et le reflux de la demande pour observer une baisse significative des billets d’avion.

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