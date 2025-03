Tramway : Service de tramway interrompu à Alger entre ces stations

Dans un contexte où la sécurité et la qualité du service de transport sont primordiales, la société SETRAM a récemment annoncé que la circulation du tramway à Alger entre la station El-Aïn et le quartier de Mandarine est actuellement suspendue. Selon le communiqué officiel publié par la société, ce blocage, qui concerne exclusivement cette liaison, est dû à des circonstances indépendantes de leur volonté. Pour toute demande d’informations complémentaires, la société invite les usagers à contacter le service clientèle au 0659947006.

Cette interruption s’inscrit dans un contexte de réorganisation temporaire des services de transport urbain en Algérie, où les autorités cherchent constamment à adapter l’offre aux réalités du terrain et aux exigences des usagers.

Adaptations du transport en commun pendant le Ramadan

À l’approche du mois de Ramadan, les habitudes de déplacement des Algériens connaissent d’importantes modifications. Les pratiques quotidiennes se transforment pour répondre aux exigences du jeûne et aux horaires de prière, obligeant ainsi les services de transport à revoir leur fonctionnement. Dans ce cadre, la SETRAM a mis en place des horaires adaptés pour accompagner les usagers tout au long de ce mois sacré.

Dès le matin, les premières rames démarrent généralement aux alentours de 07h00, offrant aux travailleurs, étudiants et familles la possibilité de se rendre à leurs destinations dans des conditions optimales. Ce démarrage tardif permet de tenir compte du fait que les journées commencent souvent plus tard pendant le Ramadan, lorsque les habitudes de vie se transforment. En soirée, le service de tramway se prolonge bien après minuit, ce qui facilite les déplacements nocturnes pour ceux qui souhaitent profiter des veillées ramadanesques, assister aux prières du Tarawih ou se rendre dans les zones de rassemblement après la rupture du jeûne.

Toutefois, une particularité importante reste à noter : pour permettre aux agents de la SETRAM de rompre le jeûne dans le respect des traditions, le service est suspendu temporairement à l’heure de l’Iftar, soit environ 30 minutes avant et après l’appel à la prière du Maghreb. Cette mesure illustre la volonté de concilier efficacité du service public et respect des pratiques religieuses qui rythment la vie quotidienne pendant ce mois sacré.

Quels sont les horaires selon les villes ?

Les horaires du tramway varient d’une ville à l’autre, en fonction des besoins spécifiques et des conditions climatiques. Par exemple, dans certaines grandes villes comme Mostaganem et Constantine, les services sont adaptés pour permettre aux habitants de se déplacer aisément pendant les heures de forte affluence. À Mostaganem, les derniers départs circulent jusqu’à 01h30 du matin, tandis qu’à Constantine, le service s’arrête aux environs de 01h00, avec des intervalles de passage qui garantissent une fréquence suffisante pour gérer l’afflux des usagers en soirée. Dans la ville saharienne d’Ouargla, le premier tram démarre dès 06h30 afin d’éviter les heures les plus chaudes, et le service se termine à 23h00, permettant ainsi aux citoyens de planifier leurs déplacements avant et après le coucher du soleil.

Ces ajustements témoignent de l’engagement des autorités de transport à offrir un service de qualité, en phase avec les réalités culturelles et religieuses du pays. En adaptant leurs horaires, les opérateurs de transport contribuent à rendre les déplacements plus fluides et à assurer la sécurité et le confort des usagers pendant le Ramadan, tout en maintenant une coordination étroite avec les autres modes de transport urbain.

Ce remaniement temporaire du service de tramway, bien que limité à une liaison spécifique, s’inscrit dans une politique plus large de modernisation et d’adaptation des infrastructures de transport aux besoins des citoyens, particulièrement durant les périodes de forte affluence et de modifications des habitudes de vie. La SETRAM et les autorités compétentes continueront de suivre de près l’évolution de la situation et d’ajuster les services en conséquence, pour garantir un transport public fiable et sécurisé pour tous.