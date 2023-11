Tramway d’Alger : une partie de la ligne fermée temporairement (SETRAM)

La société d’exploitation des tramways d’Alger, SETRAM, a émis un communiqué important, avisant ses clients d’une perturbation temporaire des services sur un tronçon de la ligne. Cette interruption est liée aux inondations ayant eu lieu sur la plateforme des voies du tramway.

Interruption momentanée du trafic du Tramway d’Alger pour cause d’inondations

Ce mercredi, la SETRAM a averti sa clientèle de l’indisponibilité temporaire de services entre les stations El-Annassers et Kharouba. Cette interruption est due aux inondations survenues dans la rue Tripoli, impactant la plateforme des voies du tramway.

Néanmoins, le service du tramway reste opérationnel entre les stations Bel air et Derguana Centre. La Setram s’efforce de minimiser les désagréments causés par cette situation imprévue et travaille activement pour résoudre les problèmes liés aux inondations dans les plus brefs délais.

Cette décision fait suite aux recommandations des services de sécurité et de la Protection civile. La SETRAM a ainsi tenu à présenter ses excuses sincères à sa clientèle pour tout inconvénient que cette interruption pourrait causer et les encourage à suivre les mises à jour fournies par la société concernant la reprise du service entre les deux stations susmentionnées.

