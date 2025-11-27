Tramway d’Alger : retards en chaîne après un acte irresponsable

Le trafic du tramway d’Alger a connu une nouvelle perturbation ce mercredi, causant des retards pour des dizaines de passagers. Selon Setram, l’incident s’est produit entre les gares de Sidi Driss et Dergana Centre, après qu’un groupe d’enfants a actionné la poignée d’urgence sans motif valable.

Un geste jugé « vain, injustifié et répété », qui a entraîné l’arrêt du tramway, obligeant les équipes techniques à intervenir et perturbant l’ensemble du programme de circulation pendant plusieurs minutes.

Comportement dangereux et récurrent

Setram explique que ce type d’acte n’est pas isolé. L’entreprise fait régulièrement face à des comportements jugés « non civilisés », causés notamment par des mineurs qui tirent la poignée d’urgence pour s’amuser.

Ces gestes provoquent toutefois des conséquences sérieuses : arrêt complet de la rame, immobilisation du trafic, retards en chaîne et désorganisation du service public.

Dans son communiqué, Setram a appelé les usagers — et particulièrement les parents — à plus de vigilance. L’entreprise insiste sur la nécessité de respecter les règles de sécurité afin de garantir un service fluide et sécurisé pour tous.

Elle rappelle que la poignée d’urgence est un dispositif réservé exclusivement aux situations critiques et non un jouet entre les mains des enfants.

Sanctions légales pour prévenir les incidents

Pour mettre fin à ces incidents répétés, Setram a averti qu’elle prendra désormais des mesures juridiques strictes contre les auteurs de ces actes.

L’entreprise précise que ces comportements exposent leurs auteurs à des sanctions légales ainsi qu’à des amendes financières, conformément à la réglementation en vigueur.

En concluant, Setram réaffirme son engagement à protéger la sécurité des passagers et la fiabilité du réseau. L’entreprise assure qu’elle continuera à appliquer toutes les mesures nécessaires pour éviter que ce type d’incident ne se reproduise.

Ce nouvel épisode met une fois de plus en lumière l’importance du civisme dans les transports publics et la responsabilité collective pour préserver un service essentiel au quotidien des Algériens.

