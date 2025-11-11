Tramway d’ALGER : nouveaux horaires d’exploitation en vigueur dès aujourd’hui mardi 11/11

La Société d’exploitation des tramways (SETRAM) a annoncé ce mardi l’entrée en vigueur de nouveaux horaires d’exploitation pour le tramway de la capitale, Alger, avec effet immédiat.

Ces ajustements visent à optimiser le service pour les usagers. Voici le détail des nouveaux horaires par station principale :

Station El Annasser : Premier départ : 05h30 Dernier départ : 22h20

Station Dergana: Premier départ : 05h30 Dernier départ : 22h00

Les Bananiers (ex Les Mandarines) Premier départ : 05h30



La SETRAM précise par ailleurs que la fréquence d’attente entre chaque rame sera maintenue dans une fourchette de 4 à 8 minutes.

🟢 À LIRE AUSSI : Vers un dégel entre Alger et Paris ? Le patron des renseignements français répond

Ces nouveaux horaires sont appliqués dès ce mardi dans le cadre de l’amélioration continue du réseau de transport urbain d’Alger.

Setram : Le tramway algérien adopte le ticket QR Code

La modernisation des services de transport urbain en Algérie franchit une étape décisive. La Société d’Exploitation des Tramways (SETRAM) vient d’annoncer le lancement d’un nouveau ticket dématérialisé et sans contact basé sur la technologie du QR Code, marquant un tournant dans la digitalisation de ses opérations.

La cérémonie officielle de lancement de ce nouveau dispositif s’est tenue à Oran, sous la supervision du Directeur Général de la SETRAM, en présence de plusieurs hauts responsables de la société.

Cette initiative s’inscrit pleinement dans la « stratégie continue de modernisation et de digitalisation » de l’entreprise, selon le communiqué de la SETRAM. L’objectif principal est double :

Faciliter l’acquisition des billets : Les voyageurs pourront désormais obtenir leurs titres de transport de tramway de manière rapide et moderne, simplifiant ainsi l’accès aux services.

Optimiser le contrôle : Le billet QR Code est également conçu pour améliorer l’efficacité des vérifications à bord. Les appareils de scan dédiés garantiront une réponse instantanée, facilitant grandement le travail des contrôleurs.

La SETRAM souligne que cette innovation constitue un « tournant majeur » dans la facilitation des services de transport. En adoptant le QR Code, la société cherche à améliorer l’expérience de mobilité des voyageurs tout en s’alignant sur les « nouvelles tendances de la digitalisation » observées à l’échelle mondiale.

🟢 À LIRE AUSSI : Alger poursuit sa mue : métro, tunnels… Sayoud présente les grands chantiers de la capitale

À travers cette démarche, la SETRAM réaffirme son engagement à proposer des solutions innovantes et intelligentes qui contribuent concrètement à l’amélioration de la qualité du service et à la simplification des déplacements quotidiens des citoyens.

En conclusion, l’introduction du ticket QR Code sur le réseau de tramway algérien symbolise l’entrée du transport urbain dans une ère nouvelle, celle de la mobilité simplifiée, moderne et digitalisée.