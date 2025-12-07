Tramway d’Alger : Modification exceptionnelle des horaires du 7 au 9 décembre

La Société d’Exploitation des Tramways (SETRAM) a annoncé ce dimanche une modification exceptionnelle des horaires du tramway d’Alger, impactant la circulation du 7 au 9 décembre.

Cette réorganisation temporaire est mise en place pour des raisons de sécurité et intervient dans le cadre des travaux d’aménagement urbain actuellement en cours au niveau de la commune de Hussein Dey.

Les usagers du tramway doivent prendre note des changements suivants :

Dernier départ depuis la station Les Annassers en direction de Dergana-Centre est avancé à 22h00.

Dernier départ depuis Dergana-Centre en direction de Les Annassers est avancé à 20h30.

Malgré l’arrêt anticipé sur une partie de la ligne, la SETRAM assure que les dessertes resteront maintenues sur une section :

Le service sera assuré entre Dergana-Centre et la station Kherouba jusqu’au dernier départ habituel prévu à 22h00.

La SETRAM invite les voyageurs à anticiper leurs déplacements et à consulter les affichages en station pour plus de détails sur les horaires précis durant cette période de travaux.

Le livre voyage : une nouvelle initiative pour rapprocher les Algériens de la lecture

Alors que la SETRAM gère ces contraintes logistiques, la compagnie reste activement impliquée dans la promotion culturelle de ses lignes.

En effet, l’initiative « Le livre voyage » a été récemment lancée à la station de tramway « Les Fusillés » à Alger, marquant un partenariat entre le Ministère de la Culture et des Arts et la Société de gestion du tramway (SETRAM).

C’est la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, qui a procédé au lancement de ce projet ambitieux. L’objectif principal est de transformer le livre en un « compagnon du quotidien » en le rendant facilement accessible dans les espaces publics et les transports à travers tout le pays.

L’initiative vise à promouvoir la lecture auprès de tous les citoyens, en particulier les enfants, et à rapprocher le livre des Algériens sous différentes formes.

Accessibilité physique : Des livres seront disponibles dans les lieux publics et les moyens de transport.

Accessibilité numérique : Un accès numérique à la Bibliothèque nationale et à d'autres bibliothèques internationales sera proposé via un code QR.

Valorisation du patrimoine oral : Des conteurs seront présents à bord du tramway d’Alger, une initiative qui sera bientôt étendue aux trains.

Le concept ira au-delà du tramway. Il sera élargi aux transports ferroviaires avec le projet de la « locomotive du savoir », offrant aux passagers une expérience de voyage enrichie en compagnie de livres.

Pour la ministre Bendouda, « le projet associe lecture, culture et mobilité afin de créer une expérience culturelle vivante et inclusive ». Cette initiative promet ainsi de faire voyager la culture littéraire sur les rails et les routes, rendant la lecture partie intégrante de l’expérience de mobilité urbaine et interurbaine en Algérie.