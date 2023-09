Tramway d’Alger : la SETRAM annonce la fermeture temporaire d’un tronçon

La société de chemin de fer SETRAM a annoncé des perturbations causant l’interruption du service de tramway entre plusieurs stations de la ligne d’Alger, aujourd’hui. Cet arrêt subit a été décidé en raison d’un problème technique, précisément un souci avec un câble électrique.

Un tronçon du tramway d’Alger temporairement hors service

Dans un communiqué officiel, SETRAM a annoncé que le tronçon situé entre les deux arrêts « Bordj el Kiffan Lycée » et « Dergana centre » serait fermé pour cause de panne électrique était à l’origine de cet arrêt inattendu du service de tramway.

Les équipes techniques de l’entreprise sont mobilisées pour résoudre rapidement le problème et rétablir le service dans les plus brefs délais. Les détails exacts de la panne et sa durée prévue de résolution n’ont pas encore été communiqués.

À LIRE AUSSI : Tramway : la société SETRAM devient 100% algérienne

Hormis le tronçon cité, SETRAM a noté que le service reste disponible entre les stations El Anasser et Hai El Sabah. Les passagers dans ces zones ne seront donc pas impactés par cette panne électrique et pourront continuer à utiliser le tramway pour leurs déplacements.

La SETRAM a par ailleurs pris des mesures pour minimiser les désagréments causés par cette interruption en mettant en place un service de bus pour transporter les passagers entre les stations Hai El Sabah et Dergana centre. Cette solution temporaire vise ainsi à garantir la mobilité des voyageurs pendant la période de travaux.

La société a conclu par exprimer ses excuses aux citoyens pour les désagréments occasionnés par cette interruption imprévue du service.

À LIRE AUSSI : Transport : modification des horaires des Tramways de plusieurs wilayas