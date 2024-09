Tramway d’Alger : Circulation temporairement interrompue entre ces deux stations  (SETRAM)

Alger, le 19 septembre 2024 – Un nouveau désagrément vient perturber le quotidien des usagers des transports en commun à Alger. En effet, la société d’exploitation des tramways d’Alger, SETRAM, a annoncé, aujourd’hui, la suspension de la circulation du tramway entre les stations Dergana Centre et cité les Mandarines.

Cette interruption, due à une panne technique survenue sur la ligne, a été confirmée par un communiqué officiel de la SETRAM. Les équipes techniques ont été immédiatement mobilisées afin de localiser la panne et procéder aux réparations nécessaires. Pour l’heure, aucun délai précis n’a été communiqué quant à la reprise du service.

Dans son communiqué, la SETRAM a présenté ses excuses aux usagers pour la gêne occasionnée et les a invités à se rapprocher du service clientèle pour toute information complémentaire.

Afin de tenir informés les voyageurs et de répondre à leurs éventuelles questions, la SETRAM a mis en place un numéro de téléphone dédié. Les usagers peuvent ainsi contacter le service clientèle au 0560030340 pour obtenir des informations en temps réel sur l’évolution de la situation.

🟢 À LIRE AUSSI : SETRAM : Paiement électronique des billets de tramway désormais généralisé

Cette interruption de la circulation du tramway est susceptible d’avoir un impact important sur la fluidité du trafic dans la région concernée. En effet, le tramway est un mode de transport très utilisé par les Algérois pour leurs déplacements quotidiens.

Son arrêt va donc contraindre de nombreux usagers à emprunter d’autres moyens de transport, ce qui pourrait engendrer des embouteillages et des retards supplémentaires.

Une nouvelle ère numérique pour la SETRAM

SETRAM a officiellement lancé son nouveau site internet, www.setram.dz. Cette plateforme, entièrement repensée, offre aux usagers un accès simplifié à de nombreux services :

Achat de billets en ligne : Les voyageurs peuvent désormais acquérir leurs titres de transport directement depuis leur ordinateur ou leur smartphone.

: Les voyageurs peuvent désormais acquérir leurs titres de transport directement depuis leur ordinateur ou leur smartphone. Suivi de consommation : Pour les abonnés, un espace personnel permet de consulter en temps réel l’historique de leurs trajets et le solde de leur abonnement.

: Pour les abonnés, un espace personnel permet de consulter en temps réel l’historique de leurs trajets et le solde de leur abonnement. Dépôt de réclamations : La SETRAM facilite la gestion des réclamations en mettant à disposition un formulaire en ligne simple et intuitif.

: La SETRAM facilite la gestion des réclamations en mettant à disposition un formulaire en ligne simple et intuitif. Paiement électronique : Le paiement par carte bancaire est désormais généralisé sur l’ensemble des services proposés par la SETRAM, offrant ainsi un moyen de paiement sécurisé et pratique.

🟢 À LIRE AUSSI : Transport aérien : Air Algérie annonce la suspension de tous ses vols vers Bamako

Cette nouvelle plateforme numérique s’inscrit dans une volonté de la SETRAM de moderniser ses services et de répondre aux attentes de ses clients. En proposant des outils simples et efficaces, la société souhaite faciliter les déplacements des Algérois et améliorer leur expérience utilisateur.