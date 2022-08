Traitement du cancer : l’importance d’un diagnostic précis

La Turquie incarne aujourd’hui un pôle mondial de la médecine de haute qualité. Les cliniques et hôpitaux, publics et privés, y sont équipés de matériel de dernière génération et disposent de professionnels de santé de haut niveau. Le Centre médical Anadolu ne fait pas exception.

Dans ce centre, on accorde une attention particulière aux patients. Les médecins procèdent à un examen initial puis prescrivent des bilans de haute précision. C’est une approche individualisée qui permet aux patients de ne subir aucune pression.

Les oncologues du Centre Anadolu possèdent une vaste expérience dans le traitement du cancer de sorte qu’après l’examen le patient se voit proposer les options les plus efficaces pour son cas spécifique. La clinique utilise les dernières technologies garantissant ainsi l’exactitude des informations.

Diagnostic et dépistage du cancer au Centre médical Anadolu

Une tumeur cancéreuse peut se développer graduellement, sur une longue période de temps ou surgir dans un délai relativement court, suivant des facteurs déterminés comme l’environnement, le mode de vie, l’hérédité, des complications de maladie existantes, etc.

Lorsque le médecin traitant remarque des signes anormaux ou les analyses révèlent des anomalies, la consultation d’un médecin spécialiste devient une nécessité. Le premier réflexe est de procéder à un dépistage, puis à un diagnostic de certitude, afin de savoir s’il s’agit ou non d’un cancer.

L’étape du dépistage et du diagnostic se fait à l’aide de plusieurs méthodes, parmi les plus répandues, la biopsie. Celle-ci consiste en « le prélèvement d’un fragment de la tumeur, directement, par endoscopie, par ponction sous scanner, ou par chirurgie, selon la partie du corps et les organes touchés ». L’étape suivante est celle du bilan d’extension qui vise à savoir si la maladie a touché d’autres parties du corps.

Les signes avant-coureurs de la maladie varient selon le type de cancer, mais on retrouve des symptômes communs, tels que :

Des douleurs inexpliquées et persistantes ;

Perte de poids ;

Fatigue chronique ;

Perte d’appétit ;

Nausées ou vomissements ;

Hémorragies ;

Fièvre récurrente ;

Toux persistante, etc.

Le dépistage précoce contribue grandement à pallier la propagation des tumeurs cancéreuses et à choisir le traitement le plus efficace susceptible d’apporter un résultat positif.

Le diagnostic oncologique au Centre médical Anadolu

La clinique Anadolu utilise les technologies de dépistage du cancer les plus modernes. Elle propose des techniques pointues pour la détection, le diagnostic et la stadification corrects de la maladie, la planification du traitement et l’évaluation de la réponse dans des spécialités distinctes.

Outre le dépistage des patients cancéreux ou présentant un risque de cancer, le département de médecine nucléaire évalue les fonctionnalités des organes tels que la glande thyroïde, le cœur, les os, les reins, le cerveau, le foie, et permet de diagnostiquer la maladie à des phases très précoces.

La médecine nucléaire a amélioré les méthodes d’imagerie, ce qui a apporté une amélioration significative dans la vie des patients au cours de la dernière décennie. Le service de médecine nucléaire du Centre Anadolu utilise des substances radioactives non seulement à des fins d’imagerie, mais aussi de traitement.

La TEP/TDM est une autre méthode de dépistage qui combine les techniques de la TEP (tomographie par émission de positons) et de la TDM (tomographie assistée par ordinateur). Elle permet de visualiser le tissu cancérigène en marquant le glucose avec une substance radioactive et en l’injectant au patient. Bien que la TEP/TDM soit assez fiable, elle ne fournit pas d’informations anatomiques suffisantes. D’autres méthodes d’imagerie oncologique peuvent donc être utilisées pour localiser la tumeur.

Médecine nucléaire

Le département de médecine nucléaire du Centre médical Anadolu recherche si les organes tels que le cœur, les reins, le foie, la thyroïde, le cerveau fonctionnent normalement ou non, et s’il y a ou non un cancer, une infection ou un traumatisme dans les os.

Les tests de médecine nucléaire apportent une contribution importante à l’imagerie avec une intervention minimale sur le corps humain. Ces tests fournissent des indications sur la détection d’anomalies dans le fonctionnement d’un organe, ainsi que sur le diagnostic et le traitement précoce de maladies très graves.

Grâce à ces méthodes, les problèmes médicaux peuvent être diagnostiqués à un stade plus précoce qu’avec toute autre méthode de diagnostic. Les maladies sont donc maîtrisées à un stade précoce, ce qui améliore le résultat du traitement.

Radiologie

Le département de radiologie du centre médical Anadolu fournit des services avec des technologies médicales avancées pour les procédures interventionnelles :

Biopsies sous IRM, CT, USG

Kystes, fluides, abcès, drainage biliaire et procédures d’ablation de tumeurs/kystes.

Chirurgies minimales telles que l’angioplastie (expansion par ballonnet), le stenting (veine artificielle), l’embolisation (occlusion de vaisseaux anormaux ou qui saignent).

Pathologie

Le département pathologie du centre médical Anadolu analyse les défauts structurels et fonctionnels causés par les maladies dans les tissus et les cellules, conformément à un programme international de contrôle de la qualité (CAP), en utilisant diverses techniques de laboratoire.

Biochimie

Le département de biochimie du Centre médical Anadolu offre des services dans le domaine de la biochimie, de la toxicologie, de l’hématologie, de la coagulation, de l’immunologie, de l’endocrinologie, de la sérologie, ainsi que dans les domaines de la cytogénétique moléculaire avec la chimie privée et les partenariats commerciaux.

La priorité du laboratoire de biochimie de la clinique Anadolu est la qualité. Il répond aux normes du « Clinical Laboratory Standards Institute ». L’exactitude et la reproductibilité des résultats des tests sont vérifiées par le programme interne de contrôle de la qualité, tandis que la conformité internationale des résultats est vérifiée par divers programmes nationaux et internationaux de contrôle de la qualité externe, dont, en particulier, le College of American Pathologists.