Traitement du cancer du sein en Algérie : Saidal s’associe au groupe suisse Roche

Dans le cadre du renforcement de la souveraineté sanitaire et du développement de l’industrie pharmaceutique nationale, le groupe public Saidal a franchi une étape stratégique en scellant un partenariat d’envergure avec le géant pharmaceutique suisse Roche.

La cérémonie de signature s’est déroulée ce jeudi au siège du ministère, sous la présidence du ministre de l’Industrie pharmaceutique, Wassim Kouidri, et en présence de l’ambassadrice de la Confédération suisse en Algérie, Marion Weichelt Krupski.

Ce contrat de partenariat, paraphé par le directeur général de Saidal, Younes Bouarara, et le directeur général de Roche Algérie, Mohamed Ouali Ammani, marque le coup d’envoi d’un projet industriel majeur : la localisation de la fabrication d’un médicament clé destiné au traitement du cancer du sein.

Un choix stratégique pour la sécurité sanitaire

À l’issue de la cérémonie, le ministre de l’Industrie pharmaceutique a souligné que cet accord dépasse le cadre d’un simple compromis commercial.

Il s’agit, selon lui, d’une démarche concrète visant à bâtir un partenariat industriel durable fondé sur le transfert de technologie, le développement des compétences nationales et la création de valeur ajoutée locale.

Conformément aux orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, l’Algérie fait du développement de son industrie pharmaceutique une priorité stratégique.

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Il s’agit d’assainir le climat des affaires, d’attirer des investissements productifs et d’encourager des alliances à forte valeur ajoutée capables de répondre aux besoins du marché national tout en garantissant la sécurité sanitaire du pays.

M. Kouidri a également rappelé l’attention particulière portée par son département aux partenariats internationaux avec des acteurs de renommée mondiale, indispensables pour élever les standards de production aux exigences de qualité et d’efficacité internationales.

Une coopération algéro-suisse renforcée

De son côté, l’ambassadrice de Suisse a salué cette initiative, la qualifiant d’étape charnière dans la consolidation des relations bilatérales entre les deux nations.

Elle a rendu hommage aux efforts déployés par l’Algérie pour moderniser son tissu industriel pharmaceutique et accroître ses capacités de production.

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Pour la diplomate, le rapprochement entre Saidal et Roche Algérie constitue un modèle de synergie associant l’expertise internationale et le potentiel industriel local, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération au bénéfice direct des patients algériens.

Grâce à cette alliance, la prise en charge des patients atteints du cancer du sein franchit un cap décisif, garantissant un approvisionnement continu, sécurisé et conforme aux normes de qualité, de sécurité et d’efficacité les plus strictes.