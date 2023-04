Traitement des cancers de la prostate, de la vessie et des testicules au Centre Médical Anadolu

L’urologie est une spécialité médicale qui traite les affections du système urinaire chez l’homme et la femme ainsi que celles du système reproducteur masculin. Le système urinaire comprend : les reins, les uretères, la vessie, l’urètre et les glandes surrénales. Le système reproducteur masculin se compose de : les testicules, la prostate, les vésicules séminales et les canaux déférents.

En outre, les urologues sont des médecins spécialisés dans le diagnostic et le traitement des affections liées à ces systèmes : infections urinaires, calculs rénaux, troubles de la prostate et de la vessie, problèmes de fertilité, cancers urologiques tels que le cancer de la prostate, le cancer de la vessie et le cancer des testicules.

De même, les urologues utilisent une variété de méthodes pour diagnostiquer et traiter ces affections. Il y a des examens physiques, des analyses de laboratoire, des imageries médicales, des médicaments et des interventions chirurgicales. Ils collaborent également avec d’autres spécialistes, comme les oncologues, les néphrologues et les radiologues. Cela vise à offrir une prise en charge globale des affections urologiques.

Le Clinique Urologie du Centre Médical Anadolu

La Clinique d’Urologie du Centre Médical Anadolu offre à ses patients (femmes, hommes et enfants) qui souffrent de maladies urologiques, diagnostic et traitement. Dans cette optique, elle utilise une approche multidisciplinaire dans le traitement des cancers urologiques en collaborant avec les départements d’oncologie médicale et de radio-oncologie.

D’autre part, la Clinique d’Urologie du Centre Médical Anadolu prend en charge les urgences urologiques :

Lésions rénales

Vessie urinaire + lésions urétrales

Fracture du pénis

Torsion testiculaire

Mais aussi, les infections urologiques :

Cystite (inflammation de la vessie)

Pyélonéphrite (infection rénale)

Prostatite (inflammation de la prostate)

Urétrite (inflammation de l’urètre)

Orchite — épididymite (inflammation des testicules)

Infections des voies urinaires chez la femme enceinte

Du reste, le Centre Médical Anadolu dispose d’un service d’urooncologie qui assure diagnostic et traitements des cancers de la prostate, des testicules, de la vessie…

Traitement des maladies urooncologiques au Centre Médical Anadolu

Les cancers urologiques se traitent de plusieurs façons, selon le type et le stade du cancer, ainsi que les besoins individuels du patient.

Du reste, les options courantes de traitement incluent : (1) la chirurgie pour enlever les tumeurs cancéreuses, (2) la radiothérapie pour utiliser des rayonnements ionisants, (3) la chimiothérapie pour détruire les cellules cancéreuses, (4) l’immunothérapie pour stimuler le système immunitaire, (5) les thérapies ciblées pour cibler spécifiquement les cellules cancéreuses, (6) enfin, la surveillance active pour observer la croissance de la tumeur.

Plus précisément, voici les méthodes de traitement des cancers de la prostate et des testicules utilisées au Service d’Urooncologie du Centre Médical Anadolu :

Cancer de la prostate — (1) Biopsie à l’aiguille de la prostate pour les patients qui présentent des résultats d’examen suspects ou des valeurs de PSA élevés. (2) Prostatectomie radicale robotisée. (3) Chirurgie ouverte. (4) Thérapie hormonale (HT) et radiothérapie (RT). (5) Autres thérapies : orchidectomie chirurgicale (élimination des testicules), castration médicale (hormonothérapie), chimiothérapie.

Enfin, il faut noter que le cancer du testicule est plus fréquent chez les jeunes hommes âgés de 15 à 35 ans. Cependant, ce type de cancer est souvent traitable et guérissable, surtout s’il est diagnostiqué et traité tôt.