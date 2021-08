Traitement Covid-19 : Didier Raoult provoque une polémique en France

Après l’affaire de la chloroquine, le chercheur français Didier Raoult, professeur à l’IHU Méditerranée de Marseille, se retrouve au cœur d’une nouvelle polémique.

Dans une vidéo publiée mardi dernier sur la chaine YouTube de IHU Méditerranée de Marseille, le professeur Didier Raoult s’est interrogé sur une éventuelle application de certains produits, notamment la pommade Vicks et la vaseline, dans le nez pour se protéger contre le coronavirus.

« Le nombre de molécules qui s’accumulent, qui ont une activité contre le coronavirus, qui sont anodines est considérable (…) Tester la paraffine dans le nez, la vaseline ou encore le Vicks dans le nez. Est-ce que ça évite la contamination par le covid-19 dans le nez, ou non ? », s’est-il interrogé.

La communauté médicale réagit

Quelques heures après les déclarations de Raoult, la communauté médicale a vivement réagi, mettant en avant les risques liés à l’utilisation du Vicks dans le nez. La marque de Viks ‘VapoRub’, a quant à elle, également réagi sur le réseau social Twitter via une mise au point.

« Comme mentionné sur l’étiquette, VapoRub ne doit être appliqué que sur la poitrine et la gorge pour soulager une toux, et sur les muscles et les articulations pour les courbatures et les douleurs. Il ne doit pas être utilisé sous ou dans le nez, dans la bouche ou ingéré. Un produit à base d’huile peut pénétrer dans les poumons s’il est mal utilisé », a précisé la marque française.