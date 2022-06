Traité de bédouin, un journaliste algérien perd son procès contre BBC

Invité à une réunion de travail avec son équipe de BBC World Service, Ahmed Rouaba est accusé d’avoir un tempérament assez violent. En effet, ce journaliste algérien âgé d’une cinquantaine d’années a participé à cette rencontre, où il s’est exprimé avec l’arabe algérien.

Répondant également à la nomination de » Darja », l’arabe algérien est peu compréhensible par les habitants du Moyen Orient. Par ailleurs, un des homologues de ce journaliste l’a qualifié de « Bédouin ». Pour cause ? le côté rapidement inflammable de l’Algérien.

Prenant de tels préjugés comme une malveillance à l’encontre de ses origines et appartenance culturels et ethnique; Rouaba s’est référé à la direction de BBC. Cette dernière a en effet lancé une enquête en interne pour palier à la situation. Cependant, ces collègues ont visiblement fait un groupe appart; dans la mesure où l’un deux jette le pot sur ses origines algériennes et un autre qui confirme que Rouaba a l’habitude de s’exprimer violemment à chaque réunion organisée par son équipe.

Rouaba accuse BBC de discrimination et d’harcèlement

A l’issu de cette enquête lancée par BBC, celle-ci a adressé un écrit comprenant un dernier avertissement au journaliste. Ce dernier, étant pas content du résultat a pris la décision de poursuivre la chaine judiciairement. Et ce, pour des discriminations raciales et de l’harcèlement.

Selon rouaba, pendant ses dix ans de travail chez BBC World Service, l’algérien affirme avoir subi des propos racistes de la part de ses collègues. la cerise sur le gâteau, BBC qui n’a pas bougé d’un doigt pour mettre fin à cette situation; et instaurer un climat de travail plus favorable pour le journaliste.

Lors des auditions du procès, Rouba a déclaré que ses homologues ont fait une compagne de réclamation à son égard; poussant ainsi son licenciement. Mais pas que, ceux-ci ont allé jusqu’à le menacer. Par ailleurs, l’algérien a mis à disposition du juge chargé de son affaire, des documents prouvant ses problèmes de santé causé par le stress au travail.

De son côté, le tribunal de Londres semble peu convaincu. Car en effet, les faits datent de plus de six ans et ce n’est qu’un an plus tard qu’Ahmed Rouaba a porté plainte contre son employeur. En conséquence, le juge de ce tribunal a refusé la plainte de ce journaliste aux origines algériennes. Lui faisant ainsi perdre son procès contre BBC.