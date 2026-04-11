Traité d’amitié réactivé : les relations économiques Algérie-Espagne regagnent du terrain

Le Conseil du renouveau économique algérien (CREA) a tenu, ce samedi, une réunion de travail de haut niveau avec la secrétaire d’État espagnole au Commerce, Amparo López Senovilla, en présence de l’ambassadeur d’Algérie en Espagne. Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique de rapprochement économique entre Alger et Madrid, marquée par la volonté des deux parties de renforcer leurs échanges et d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération.

Cette réunion intervient au lendemain de la signature d’un mémorandum d’entente entre le CREA et la Confédération espagnole des organisations d’entreprises (CEOE). Cet accord vise à structurer davantage les relations entre les milieux d’affaires des deux pays et à favoriser les investissements croisés.

Une volonté commune de renforcer les échanges

Le président du CREA, Kamel Moula, a salué la qualité des échanges et a exprimé sa satisfaction quant à cette dynamique positive. Il a souligné que cette coopération reflète une volonté partagée de consolider les relations économiques bilatérales et de créer de nouvelles opportunités de partenariat entre les entreprises algériennes et espagnoles.

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Selon lui, cette collaboration ouvre la voie à une meilleure intégration des acteurs économiques des deux pays et permet de renforcer la confiance entre les investisseurs.

Vers un forum économique à Madrid et un conseil d’affaires bilatéral

Plusieurs annonces concrètes ont été faites à l’issue de cette rencontre. Parmi elles, l’organisation prochaine d’un forum économique algéro-espagnol à Madrid. Cet événement devrait réunir des responsables économiques et des chefs d’entreprises des deux pays afin de favoriser les échanges et d’identifier de nouveaux projets communs.

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Les deux parties ont également convenu de la création d’un conseil d’affaires bilatéral. Cet organe aura pour mission de structurer les relations économiques, de faciliter la communication entre les entreprises et d’accompagner le développement des investissements.

Des secteurs stratégiques identifiés

Les discussions ont permis d’identifier plusieurs secteurs prioritaires pour la coopération future. Il s’agit notamment de l’énergie, de la gestion de l’eau, des infrastructures et de l’industrie agroalimentaire. Ces domaines sont considérés comme essentiels pour développer des projets à forte valeur ajoutée et générer des emplois.

Les deux parties ont également mis l’accent sur l’importance de projets industriels en co-production, ainsi que sur la nécessité d’encourager l’installation d’entreprises espagnoles en Algérie, notamment dans les secteurs à forte intensité énergétique.

L’Algérie, une plateforme régionale stratégique

Les échanges ont aussi mis en avant le rôle stratégique de l’Algérie, présentée comme une porte d’entrée vers les marchés régionaux et africains. Les entreprises espagnoles souhaitant élargir leur champ d’activité perçoivent cette position géographique comme un atout de taille.

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Cette initiative s’inscrit dans le cadre du traité d’amitié et de coopération entre l’Algérie et l’Espagne, actuellement en vigueur. Elle témoigne d’une volonté commune de renforcer durablement les relations économiques et commerciales entre les deux pays.

Le CREA a enfin réaffirmé son engagement à accompagner le développement de partenariats structurants, dans le but de soutenir la diversification de l’économie algérienne et de stimuler l’investissement productif.