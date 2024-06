Train Tunisie-Algérie : Prix des billets et date du lancement officiel dévoilés

Le directeur général de la Société nationale des chemins de fer tunisiens, Taoufik BOUFAIED, a annoncé que les tout premiers voyages officiels du train reliant la Tunisie à l’Algérie sont prévus avant la fin de juillet prochain. Il a souligné que cette décision est étroitement liée aux aspects politiques et nécessite une coordination diplomatique.

Boufayed a également révélé que le tarif pour un aller simple sera fixé entre 40 et 50 dinars tunisien. Les départs du train Tunisie-Algérie seront quotidiens, avec des trains circulant en alternance entre Annaba et Tunis chaque jour. À un taux de change officiel, cela correspond à environ 1 728 à 2 160 dinars algériens. Au marché noir, cela pourrait équivaloir à environ 3 600 à 4 500 dinars algériens.

Lors de son intervention à la radio nationale dans l’émission “Yom Saïd” ce mardi 11 juin 2024, Boufayed a expliqué que les préparatifs sont en cours en collaboration avec les autorités algériennes. Cette initiative vise à faciliter les déplacements des Algériens, notamment en vue de la prochaine saison touristique, ainsi que des Tunisiens se rendant en Algérie.

La gare de Ghardimaou : Vers un carrefour international sécurisé

La gare de Ghardimaou, localisée dans le gouvernorat de Jendouba, est sur le point de devenir un point essentiel du réseau ferroviaire international. Cette transformation implique l’installation de contrôles de sécurité et douaniers pour répondre aux normes internationales.

Cette nouvelle infrastructure facilitera non seulement les déplacements des voyageurs entre la Tunisie et l’Algérie, mais renforcera également les échanges commerciaux et touristiques entre les deux pays.

La mise en place de la liaison ferroviaire nécessite une coordination précise avec les autorités algériennes. Les points de départ sont en cours de détermination pour assurer un fonctionnement fluide.

🟢 À LIRE AUSSI : Annaba ; Tunis en train : reprise des voyages avant fin juillet

Afin de garantir la sécurité et l’efficacité des futurs trajets du train Tunisie-Algérie, deux voyages d’essai sont actuellement en cours. Ces essais visent à former le personnel de conduite et de contrôle aux spécificités de la ligne ferroviaire Tunisie-Algérie. Le premier de ces essais a été réalisé à bord d’un train algérien, suite à une concertation préalable pour assurer la cohérence des protocoles de sécurité entre les deux pays.

Enfin, Boufayed a souligné les défis auxquels la société ferroviaire tunisienne est confrontée. Cela est en raison des accumulations issues de plusieurs décennies. Cette transition vers une liaison ferroviaire internationale représente donc un tournant décisif pour l’entreprise. Cette dernière devra donc relever ces défis pour assurer le succès de ce projet d’envergure.

🟢 À LIRE AUSSI : SNTF : Programme du nouveau train de Khenchela