Train saccagé après USMA-CRB : la SNTF dresse le bilan des dégâts

La société nationale du transport ferroviaire (SNTF) a enfin réagi à propos du train saccagé à Oued Smar. Des dégâts humains et matériaux ont été enregistrés.

Hier soir, un grave incident a eu lieu à Alger dans la commune de Oued Smar. En effet, des individus ont saccagé un train de la région est. Un incident qui s’est produit après la fin du derby algérois opposant l’USMA au CRB et qui a eu lieu au stade Omar Benrabah de Dar El-Beïda.

Des photos et des vidéos de ce chaos ont fait le buzz sur le réseaux sociaux durant la soirée d’hier. Des personnes mal intentionnées ont complètement saccagé le train de l’intérieur et de l’extérieur. Des sièges déchiquetés, des fenêtres brisées ou encore des portes cassées.

La société nationale du transport ferroviaire a enfin réagit. « La SNTF a enregistré le saccage d’un train de la région est. Des individus ont jeté le train de pierres et ce, dans la soirée de mercredi le 7 décembre à Oued Smar. Le train transportait des supporters de l’USMA et du CRB après la fin du match ayant opposé les deux équipes. L’incident a engendré des dégâts humains et matériaux. Deux agents ont été blessés et d’énormes endommagements ont été enregistrés dans le train électrique de troisième génération ». Lit-on dans le communiqué officiel de la SNTF rendu public cet après-midi.

Les coupables risquent gros

La société nationale du transport ferroviaire condamne ce genre « d’agression qui cible les employés du train pendant leur travail. Le saccage des trains entraine d’énormes dégâts matériaux et perturbent la circulation de la voie ferroviaire. Il influe aussi négativement sur les types de services offerts aux passagers ».

Enfin, la SNTF va poursuivre tous les coupables en justice. « La SNTF va prendre toutes les mesures légales afin de poursuivre les coupables en justice mais aussi pour qu’ils soient sanctionnés, conformément aux lois de la république ».

Alors que le train est doté des caméras de surveillance, les services de la sécurité vont pouvoir identifier les agresseurs. Le moins que l’on puisse dire, est que ces derniers risquent gros.