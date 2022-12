Train saccagé après le match USMA-CRB : 16 suspects écroués

Un fâcheux incident a marqué la fin du derby algérois ayant opposé le 7 décembre dernier l’USMA au CRB au stade Omar Benrabah de Dar El-Beïda dans la capitale. En effet, un groupe d’individus avait attaqué et saccagé un train de la SNTF à la gare de Oued Semmar, faisant d’importants dégâts matériels et humains. Toutefois, les services de Sûreté de la wilaya d’Alger ont arrêté les suspects.

D’après un communiqué de la Police Algérienne, les services de Sûreté de la wilaya d’Alger, représentés par la troisième sûreté urbaine de beaulieu à Oued Semmar (commune d’El-Harrach), en coordination avec la Gendarmerie Nationale, ont réussi à appréhender les suspects impliqués dans l’incident du train de la SNTF, reliant Thenia, dans la wilaya de Boumerdes, à Agha dans la capitale, saccagé après le match ayant opposé l’USMA au CRB au stade Omar Benrabah de Dar El-Beïda.

En effet, les services Sûreté ont arrêté pas moins de seize (16) individus âgés entre 15 et 46 ans et issus de la wilaya d’Alger avec des antécédents judiciaires. D’ailleurs, les mis en cause comparaitront devant les autorités judiciaires compétentes pour « formation d’une bande de quartiers », « destruction délibérée des biens de l’État en jetant des pierres », « blessures et coups à l’arme blanche » et « vol ». De plus, les suspects feront face à d’autres chefs d’accusation, à savoir « attroupement en vue de déstabiliser l’ordre public et la tranquillité publique » et « semer la terreur et la panique auprès des citoyens ».

Après parachèvement des procédures judiciaires, les mis en cause impliqués dans cette affaire de saccage de train seront présentés devant le parquet territorialement compétent.

Train saccagé à Oued Semmar : quel est le bilan des dégâts ?

Dans ce même sillage, il convient de rappeler que la société nationale du transport ferroviaire (SNTF) avait dressé le bilan des dégâts à l’issue de cette attaque ayant pris pour cible un train reliant Thenia (wilaya de Boumerdes) à Agha (wilaya d’Alger) au niveau de la gare de Oued Semmar.

D’après la SNTF, le saccage du train a entrainé des dégâts matériels et humains. En effet, la société a fait état de deux agents blessés et d’importants endommagements au niveau dudit train qui est un train électrique de troisième génération.

En outre, la SNTF a fortement condamné cet acte, affirmant que « le saccage des trains entraine d’importants dégâts matériels et perturbe la circulation ferroviaire ». Ainsi, la même société a décidé de poursuivre en justice les coupables, notant qu’elle prendra toutes les mesures légales afin qu’ils payent de leurs actes, conformément aux lois.