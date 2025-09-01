Train de nuit Alger -Tlemcen : la SNTF dévoile les horaires de sa nouvelle ligne inter-wilayas

Mise en service en juin dernier, la ligne de train de nuit Alger – Oran – Tlemcen constitue l’une des dessertes inter-wilayas les plus importantes du réseau ferroviaire.

Elle relie la capitale à l’extrême ouest du pays en traversant neuf wilayas, parmi lesquelles Oran et Sidi Bel Abbès.

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a communiqué les horaires de ce trajet. Offrant ainsi aux voyageurs une option pratique pour se déplacer de nuit et parcourir de longues distances sans interruption.

Le train de nuit Alger – Tlemcen, un trajet qui dessert neuf wilayas

Le train relie la capitale à Tlemcen tout en marquant des arrêts dans plusieurs wilayas stratégiques. À savoir Blida, Aïn Defla, Chlef, Relizane, Mohammadia, Oran, Oued Tlelat et Sidi Bel Abbès.

Avec ce parcours, la SNTF offre aux voyageurs un service pensé pour faciliter les déplacements longue distance et fluidifier les liaisons entre le centre et l’Ouest du pays.

Train Alger – Oran – Tlemcen : les horaires désormais fixés pour les voyageurs

Dans son communiqué, la compagnie ferroviaire a détaillé les horaires de circulation :

Depuis Alger : départ à 22h00, arrivée à Tlemcen à 06h52.

: départ à 22h00, arrivée à Tlemcen à 06h52. Depuis Tlemcen : départ à 19h30, arrivée à Alger à 05h00.

Ces plages horaires, de nuit, permettent aux passagers de voyager sans perdre de temps sur leurs activités de la journée et d’arriver tôt à destination.

Cette desserte nocturne s’inscrit dans le cadre du programme élargi des nouvelles lignes inter-wilayas annoncé par la SNTF en juin. Elle vient compléter le réseau ferroviaire national et s’ajoute aux efforts visant à renforcer la connectivité entre grandes villes et à offrir une alternative pratique aux trajets routiers.