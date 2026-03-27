Train Annaba – Tunis : horaires, tarifs… ce que les voyageurs doivent savoir

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a communiqué les horaires et les tarifs de la ligne ferroviaire reliant Annaba à Tunis, une liaison internationale régulière visant à faciliter les déplacements entre les deux pays.

Selon la SNTF, le train part de la gare de Annaba les dimanches, mardis et jeudis à 09h00 et arrive à la gare de Tunis à 18h27. Sur son parcours, il dessert plusieurs villes, notamment Souk Ahras, Ghardimaou, Jendouba et Béja.

Dans le sens inverse, les départs depuis Tunis sont programmés les lundis, mercredis et vendredis à 08h25, pour une arrivée à Annaba à 18h20.

Les formalités de passage aux frontières s’effectuent à la gare internationale de Souk Ahras côté algérien et à la gare de Ghardimaou côté tunisien. Ces contrôles assurent la sécurité des voyageurs tout en garantissant la fluidité du transit.

Les billets peuvent être achetés dans les principales gares du réseau algérien, notamment à Annaba, Souk Ahras, Alger, Oran et Constantine. La grille tarifaire proposée par la SNTF est la suivante :

1re classe (simple) : 1 900 DA

2e classe (simple) : 1 640 DA

Aller‑retour 1re classe : 3 485 DA

Aller‑retour 2e classe : 3 040 DA

Le transport est gratuit pour les enfants de moins de quatre ans et une réduction de 50 % est appliquée aux enfants âgés de quatre à douze ans.

Cette liaison ferroviaire constitue une avancée importante pour la mobilité transfrontalière entre l’Algérie et la Tunisie et devrait favoriser les échanges touristiques, économiques et sociaux entre les deux pays.

SNTF : réservez facilement vos billets de train longue distance

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) met à disposition des voyageurs un service de réservation en ligne pour l’ensemble de ses lignes longues distances. Cette initiative permet de réserver ses billets rapidement et facilement, tout en garantissant la disponibilité des places.

Selon la SNTF, le service est accessible exclusivement via le site officiel de l’entreprise et fonctionne dans la limite des places disponibles. Cette plateforme sécurisée facilite l’organisation des déplacements pour les voyageurs à travers le pays.

Les billets peuvent être achetés pour les gares principales, notamment Alger, Oran, Constantine, Annaba, Sétif, Blida, Tlemcen, Ouargla, Béchar, Ghardaïa, Bordj Bou Arreridj, El Oued, Batna, Biskra et d’autres villes desservies.

Cette option de réservation en ligne répond à un besoin croissant de simplicité et de rapidité pour les voyageurs, tout en renforçant la modernisation des services ferroviaires en Algérie.