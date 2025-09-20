Train Algérie – Tunisie : les règles et procédures pour voyager

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a récemment publié, via sa page officielle Facebook, un ensemble de règles destinées à encadrer et à faciliter le voyage des passagers empruntant la ligne internationale reliant l’Algérie à la Tunisie. Ces mesures visent à garantir un transport sûr et fluide, tout en harmonisant les formalités de déplacement sur cet axe stratégique.

En premier lieu, chaque voyageur doit obligatoirement être muni d’un passeport en cours de validité. À cela s’ajoute la présentation d’une vignette fiscale spéciale voyage, disponible dans toutes les gares de réservation. Ces documents sont indispensables pour franchir la frontière et accéder au service.

La SNTF a également précisé les modalités concernant les bagages : le poids maximum autorisé est fixé à 30 kilogrammes par passager. En cas de dépassement, les excédents ne sont pas tolérés dans le wagon passagers mais transférés vers une voiture de marchandises dédiée, moyennant des frais supplémentaires. Cette règle, déjà en vigueur dans d’autres lignes internationales, permet de préserver le confort et la sécurité des voyageurs tout en assurant la possibilité de transporter des charges plus lourdes si nécessaire.

Voyage Algerie – Tunisie : comment se passe la réservation ?

Côté réservation, la société a fixé un délai de sept jours avant la date du départ pour l’achat des billets. Pour les voyageurs disposant de billets aller-retour, la validité est de trois mois, mais la confirmation du trajet retour doit impérativement être effectuée dans la limite de sept jours avant la date programmée. Cela permet une meilleure organisation des flux de passagers et évite les situations de surréservation.

Par ailleurs, la SNTF a annoncé la mise en place de services complémentaires, dont un bureau de change situé à la gare de Souk Ahras, facilitant les démarches financières des voyageurs. Enfin, la réservation des billets est possible dans plusieurs gares réparties sur le territoire national : Alger, Oran, Sétif, El Eulma, Constantine, Annaba et Souk Ahras.

Ces mesures montrent une volonté d’encadrer avec précision l’expérience des voyageurs, en conjuguant rigueur administrative, confort et services pratiques, afin de hisser la ligne Algérie – Tunisie au rang des grands axes ferroviaires internationaux.

Train Algérie – Tunisie : un axe ferroviaire stratégique

Si la SNTF insiste sur la réglementation à respecter, c’est que la ligne ferroviaire Algérie – Tunisie dépasse le simple rôle d’un moyen de transport. Elle s’impose désormais comme un levier stratégique, à la fois pour le tourisme et pour l’économie des deux pays.

Sur le plan touristique, ce train constitue une véritable alternative à la route et à l’avion. Chaque année, des dizaines de milliers d’Algériens choisissent la Tunisie comme destination, séduits par ses stations balnéaires, son patrimoine culturel et ses services médicaux réputés.

Le train, plus accessible financièrement, offre la possibilité de voyager confortablement tout en transportant jusqu’à 30 kg de bagages inclus dans le billet, un avantage particulièrement apprécié par les familles. Ce service contribue ainsi à fluidifier les échanges humains et culturels entre les deux pays voisins.

Quelles sont les perspectives économiques de cette liaison ?

Mais l’intérêt de cette liaison ferroviaire va bien au-delà du tourisme. Elle ouvre aussi des perspectives économiques considérables.

Le système mis en place pour transporter les excédents de bagages dans des wagons de marchandises laisse entrevoir des opportunités futures dans le domaine du transport léger de biens et de produits.

Cette dynamique pourrait renforcer les échanges commerciaux de proximité, notamment dans les régions frontalières où les économies locales reposent en partie sur la circulation des biens.

À cela s’ajoute une dimension symbolique et politique. En relançant et en modernisant cette ligne internationale, l’Algérie et la Tunisie réaffirment leur volonté de coopération régionale. Le corridor ferroviaire devient ainsi un instrument de rapprochement, contribuant à l’intégration économique et sociale du Maghreb.

Enfin, les efforts consentis par la SNTF pour améliorer les services comme l’installation d’un bureau de change à Souk Ahras montrent que la société entend placer le confort des passagers au cœur de sa stratégie. Toutefois, les usagers expriment encore des attentes en matière de fréquence et de modernisation des équipements. Répondre à ces besoins sera essentiel pour faire du train Algérie – Tunisie non seulement un moyen de transport fiable, mais aussi un symbole de coopération durable.