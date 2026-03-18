Train Algérie – Tunisie : la SNTF suspend le trafic pendant plusieurs jours

La Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF) a informé ses usagers, via un communiqué officiel, d’une interruption programmée des services sur la ligne internationale reliant l’Algérie à la Tunisie. Cette liaison marquera un arrêt de quelques jours en ce mois de mars.

Les voyageurs prévoyant d’emprunter ce trajet doivent prendre note des dates clés communiquées par l’entreprise publique :

Début de l’interruption : Jeudi 19 mars 2026.

Jeudi 19 mars 2026. Période d’arrêt : Du 19 au 23 mars 2026 inclusivement.

Du 19 au 23 mars 2026 inclusivement. Reprise du trafic : Mardi 24 mars 2026.

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Retour à la normale dès le 24 mars 2026

Les voyageurs prévoyant d’emprunter cette liaison internationale sont invités à prendre leurs dispositions en tenant compte du calendrier communiqué par l’entreprise publique. En effet, la circulation des trains sera interrompue à partir du jeudi 19 mars 2026 et restera suspendue jusqu’au lundi 23 mars 2026 inclus.

En revanche, La SNTF tient à préciser que cette interruption n’est que passagère et confirme que l’ensemble des rotations reprendra son rythme régulier dès le mardi 24 mars au matin, selon les horaires habituels.

« Les liaisons de la ligne internationale Algérie – Tunisie sont suspendues durant la période allant du jeudi 19 mars 2026 au lundi 23 mars 2026. Le trafic reprendra le mardi 24 mars 2026, conformément au programme quotidien habituel de cette ligne », explique le communiqué de la SNTF.

Nouvelle ligne de bus reliant l’Algérie à la Tunisie

Depuis près d’une semaine, les nouvelles liaisons de bus internationales entre l’Algérie et la Tunisie sont pleinement opérationnelles, fruit d’une collaboration entre la SOGRAL et la société nationale tunisienne de transport. Lancée le 12 mars dernier, la ligne Alger-Tunis assure deux rotations hebdomadaires (jeudi et samedi) au départ de la gare de Chéraga à 20h00. Ce trajet, passant par Constantine et Sétif, est proposé au tarif de 80 dinars tunisiens au départ d’Alger.

Parallèlement, la liaison Annaba-Tunis, active depuis vendredi dernier, offre une fréquence plus soutenue avec des départs programmés chaque jeudi, vendredi, samedi et dimanche à 07h00 du matin. Ce service dessert plusieurs localités frontalières comme El Kala et Tabarka pour un tarif de 33 dinars tunisiens depuis Annaba. Ces lignes de bus viennent judicieusement compléter le réseau ferroviaire existant pour faciliter les échanges transfrontaliers.

Les autorités rappellent que l’accès à ces voyages est conditionné par une réservation préalable obligatoire sur présentation d’un passeport valide. Les billets sont disponibles dans les agences commerciales et les gares routières. Ce nouveau dispositif offre désormais aux citoyens une alternative de transport terrestre organisée, sécurisée et aux tarifs transparents.

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