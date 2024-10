Train Algérie-Tunisie : la SNTF annonce de nouveaux horaires et des prix attractifs

La société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a récemment lancé une ligne de train reliant l’Algérie à la Tunisie. Une alternative à la fois pratique et économique pour les voyageurs.

Ce service facilite l’accès aux deux pays en rendant les voyages plus accessibles. De plus, la SNTF propose des départs réguliers de la gare d’Annaba à destination de Tunis, et ce, à des prix abordables.

Dans cet article, nous vous dévoilons les nouveaux horaires de train entre l’Algérie et la Tunisie ainsi que les prix des billets.

Train Annaba-Tunis : horaires et itinéraire

Voyager en train offre une expérience enchantée qui permet de découvrir les beaux paysages qui jalonnent tout le parcours. De plus, il s’agit d’une option à la fois écologique et économique.

Afin de maximiser la commodité des voyageurs, la SNTF a remis à jour les jours et horaires de trains entre Annaba et Tunis. Voici ceux des deux destinations.

Départs de la gare d’Annaba vers Tunis

Voici les jours auxquels vous pouvez emprunter le train de la gare d’Annaba à destination de Tunis, ainsi que les heures de départ et d’arrivée :

Jours : dimanche, mardi et jeudi ;

: dimanche, mardi et jeudi ; Heure de départ d’Annaba : 9h00 ;

: 9h00 ; Heure d’arrivée à Tunis : 18h27 ;

L’itinéraire comprend des arrêts à Souk Ahras, Ghardimaou, Jendouba ainsi qu’à Beja.

Départs de la gare de Tunis vers Annaba

Voici les jours auxquels vous pouvez emprunter le train de la gare de Tunis à destination d’Annaba, ainsi que les heures de départ et d’arrivée :

Jours : lundi, mercredi et vendredi ;

lundi, mercredi et vendredi ; Heure de départ de Tunis : 8h25 ;

: 8h25 ; Heure d’arrivée à Annaba : 18h20 ;

Le retour vers l’Algérie comprend également des arrêts au niveau de la gare tunisienne Ghardimaou et à la gare de Souk Ahras, en Algérie, avant d’arriver au terminus, à Annaba.

Tarifs des trains Algérie-Tunisie : des billets abordables pour tous et gratuits pour les enfants !

Les trains reliant l’Algérie à la Tunisie sont modernes et offrent un confort appréciable. De plus, la SNTF propose des tarifs attractifs avec des réductions pour les enfants.

Voici un aperçu des prix de billets de trains entre Annaba et Tunis :

Billet en première classe : 1900 DA ;

: 1900 DA ; Billet en deuxième classe : 1640 DA ;

: 1640 DA ; Billet aller-retour en première classe : 3485 DA ;

: 3485 DA ; Billet aller-retour en deuxième classe : 3040 DA ;

Notez également que le transport est gratuit pour les enfants de moins de 4 ans. Par ailleurs, les enfants de 4 à 12 ans bénéficient d’une réduction de 50 %.