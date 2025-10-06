Train Algérie–Tunisie : horaires, tarifs et points de vente annoncés par la SNTF

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a officiellement communiqué les horaires et les tarifs des billets pour le train international reliant l’Algérie et la Tunisie, offrant ainsi une nouvelle option de voyage entre les deux pays. Selon un communiqué de la SNTF, les voyages sont structurés comme suit :

Horaires de départ du train international Algérie-Tunisie

Le train part de la gare de Annaba les dimanches, mardis et jeudis à 09h00 du matin.

Le trajet, qui inclut des arrêts à Souk Ahras, Ghardimaou, Jendouba et Béja, arrive à Tunis-ville à 18h27.

Dans le sens inverse, le train quitte la gare de Tunis les lundis, mercredis et vendredis à 08h25. L’arrivée à Annaba est prévue à 18h20.

Les procédures douanières et de police s’effectuent à la gare internationale de Souk Ahras pour la partie algérienne et à la gare de Ghardimaou pour la partie tunisienne.

Les voyageurs peuvent acheter leurs billets dans les gares de Annaba et Souk Ahras, ainsi que dans les gares principales d’Alger, Oran et Constantine.

Tarifs des billets : accessibles et avantageux

La SNTF annonce des prix compétitifs et abordables pour ces liaisons :

Première Classe : 1 900 DA pour un aller simple et 3 485 DA pour un aller-retour

pour un aller simple et pour un aller-retour Deuxième Classe : 1 640 DA pour un aller simple et 3 040 DA pour un aller-retour

De plus, la SNTF applique la gratuité du transport pour les enfants de moins de 4 ans et une réduction de 50% pour les enfants âgés de 4 à 12 ans.

Train Algérie-Tunisie : La SNTF harmonise les règles de voyage pour un axe ferroviaire stratégique

La SNTF a récemment officialisé une série de nouvelles règles pour encadrer la ligne internationale reliant l’Algérie à la Tunisie. Ces mesures, destinées à garantir un voyage sûr et fluide, réaffirment le rôle stratégique de cet axe ferroviaire pour le tourisme, l’économie et la coopération régionale.

Pour franchir la frontière par voie ferrée, les voyageurs devront désormais se conformer à des exigences documentaires strictes et à une nouvelle réglementation sur les bagages :

Documents de Voyage : La présentation d’un passeport en cours de validité est obligatoire pour chaque passager. À cela s’ajoute l’acquisition et la présentation d’une vignette fiscale spéciale voyage, disponible dans toutes les gares de réservation. Ces deux documents sont jugés indispensables pour l’accès au service et le contrôle transfrontalier.

est obligatoire pour chaque passager. À cela s’ajoute l’acquisition et la présentation d’une spéciale voyage, disponible dans toutes les gares de réservation. Ces deux documents sont jugés indispensables pour l’accès au service et le contrôle transfrontalier. Règles de Bagages : Un poids maximum de 30 kilogrammes est autorisé par passager sans frais supplémentaires. Tout excédent de bagages n’est pas toléré dans le wagon passagers et doit être transféré dans une voiture de marchandises dédiée, moyennant des frais additionnels. Cette mesure vise à améliorer le confort et la sécurité à bord tout en permettant le transport de charges plus lourdes.

La SNTF a également précisé les modalités d’achat et d’organisation des billets :