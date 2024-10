Train Algérie – Tunisie : horaires, tarifs et nouveaux services annoncés

La SNTF inaugure une nouvelle ligne ferroviaire reliant l’Algérie à la Tunisie, répondant ainsi aux attentes des voyageurs en quête d’une solution pratique pour leurs déplacements transfrontaliers.

Ce trajet, tant attendu, permettra de renforcer les échanges entre les deux pays tout en offrant une alternative pratique et économique aux voyageurs.

Horaires des départs et itinéraire du train

Le train international partira de la gare d’Annaba les dimanches, mardis et jeudis à 9h00, avec une arrivée prévue à Tunis à 18h27. Sur son parcours, il desservira les villes de Souk Ahras, Ghardimaou, Jendouba et Béja avant de terminer sa course à la capitale tunisienne.

Dans le sens inverse, le départ de Tunis aura lieu les lundis, mercredis et vendredis à 8h25, pour une arrivée à Annaba à 18h20. Les formalités de passage se feront au niveau de la gare internationale de Souk Ahras pour les voyageurs algériens, et à Ghardimaou pour les voyageurs tunisiens.

Tarifs des billets et conditions spéciales

La SNTF a fixé le prix des billets en classe première à 1900 dinars algériens, tandis que le tarif en seconde classe est de 1640 dinars. Pour les allers-retours, les voyageurs pourront bénéficier de tarifs réduits à 3485 dinars en première classe et 3040 dinars en seconde classe.

Par ailleurs, les enfants de moins de 4 ans pourront voyager gratuitement, tandis qu’une réduction de 50 % sera accordée aux enfants âgés de 4 à 12 ans. Les billets sont disponibles à la vente dans les gares d’Annaba, Souk Ahras, ainsi qu’à Alger, Oran et Constantine.