Train Algérie-Tunisie : Horaires, tarifs et détails du trajet

Pour répondre à la demande croissante, la SNTF a instauré un programme de trois navettes hebdomadaires. Le train prendra son départ de la gare d’Annaba les dimanches, mardis et jeudis à 09h00.

Le trajet, qui traverse des paysages pittoresques, desservira plusieurs stations stratégiques avant d’atteindre la capitale tunisienne à 18h27. Les arrêts incluent : Souk Ahras (Algérie), Ghardimaou (Tunisie), Jendouba (Tunisie) et Béja (Tunisie).

Dans le sens inverse, les départs depuis la gare de Tunis sont programmés les lundis, mercredis et vendredis à 08h25, pour une arrivée prévue à Annaba aux alentours de 18h20.

La fluidité du passage frontalier est une priorité. Ainsi, le communiqué précise que les procédures de contrôle douanier et de police s’effectueront au niveau de la gare internationale de Souk Ahras pour la partie algérienne, et à Ghardimaou pour la partie tunisienne.

Les usagers peuvent d’ores et déjà acquérir leurs tickets dans les gares d’Annaba et de Souk Ahras. Pour faciliter l’accès à ce service, les billets sont également disponibles à la vente dans les grandes métropoles : Alger, Oran et Constantine.

SNTF : des tarifs « très compétitifs » proposés aux usagers

La SNTF a opté pour une politique de prix agressive afin de concurrencer les autres modes de transport. Dans ce cadre, l’entreprise nationale a annoncé une nouvelle grille tarifaire ajustée aux différents profils de voyageurs et aux distances parcourues. Les prix proposés se veulent attractifs et adaptés aux réalités économiques actuelles, avec des réductions significatives sur certaines lignes et des formules avantageuses pour les trajets réguliers. Voici le détail des tarifs annoncés :

Catégorie Aller Simple Aller-Retour 1ère Classe 1 900 DZD 3 485 DZD 2ème Classe 1 640 DZD 3 040 DZD

La compagnie n’a pas oublié les familles : le voyage est totalement gratuit pour les enfants de moins de 4 ans, tandis que les enfants âgés de 4 à 12 ans bénéficient d’une réduction substantielle de 50 %.

Cette réouverture technique et commerciale marque une volonté claire de faciliter la mobilité citoyenne et de dynamiser le tourisme entre les deux nations sœurs.

Liaison ferroviaire Annaba-Tunis : quels enjeux touristiques ?

La Tunisie demeure la destination de prédilection des Algériens. Avec plus de 3 millions de visiteurs en 2023 et des chiffres en constante hausse en 2025, l’ouverture de cette ligne ferroviaire arrive à point nommé.

Plusieurs facteurs expliquent cet enthousiasme renouvelé. En effet, avec un billet aller-retour en seconde classe à environ 3 000 DZD, le train devient l’option la plus économique face à la hausse des prix des carburants et des billets d’avion.

En 2025, l’augmentation de l’allocation touristique annuelle pour les Algériens a dopé leur pouvoir d’achat à l’étranger, rendant les séjours à Tunis, Sousse ou Hammamet encore plus attractifs.

La politique de gratuité pour les moins de 4 ans et les réductions pour les enfants transforment ce trajet de 9 heures en une aventure familiale abordable et moins fatigante que les longues attentes aux postes frontaliers routiers.

Le passage du train par des villes comme Souk Ahras, Ghardimaou et Jendouba n’est pas anodin. Ces régions, autrefois points de passage rapides, espèrent aujourd’hui capter une partie de ce flux de voyageurs.

Le développement de services de proximité (restauration, hôtellerie de transit, artisanat) autour des gares internationales pourrait transformer ces zones frontalières en véritables pôles d’échanges. De plus, la récente signature de 26 accords de coopération entre Alger et Tunis en décembre 2025 renforce cette volonté de créer une zone de prospérité partagée, facilitant non seulement le tourisme mais aussi les échanges universitaires et commerciaux.