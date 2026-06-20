Train Algérie-Tunisie : horaires, prix… la SNTF dévoile les détails

La Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF) a publié les horaires et les tarifs des billets pour les liaisons ferroviaires internationales reliant l’Algérie à la Tunisie.

Selon un communiqué de l’entreprise, le train part de la gare d’Annaba les dimanches, mardis et jeudis à 09h00, pour arriver à Tunis à 18h27, après avoir desservi les gares de Souk Ahras, Ghardimaou, Jendouba et Béja.

Dans le sens inverse, le train quitte la gare de Tunis les lundis, mercredis et vendredis à 08h25, pour arriver à Annaba à 18h20.

Concernant les formalités de passage aux frontières, celles-ci s’effectuent au niveau de la gare internationale de Souk Ahras pour la partie algérienne, et au niveau de la gare de Ghardimaou pour la partie tunisienne.

Les voyageurs peuvent acquérir leurs billets dans les gares d’Annaba et de Souk Ahras, ainsi que dans les gares d’Alger, d’Oran, de Constantine, de Sétif et d’El Eulma.

Pour ce qui est des tarifs, le billet en première classe est fixé à 1 900 DA et celui en deuxième classe à 1 640 DA. Pour un aller-retour, le billet en première classe coûte 3 485 DA, contre 3 040 DA pour la deuxième classe.

La SNTF précise par ailleurs que les enfants de moins de 4 ans voyagent gratuitement, tandis que ceux âgés de 4 à 12 ans bénéficient d’une réduction de 50%.

Train : la SNTF lance une réduction spéciale sur les billets aller-retour

La Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF) annonce une nouvelle mesure visant à faciliter les déplacements des voyageurs à travers le territoire national, en proposant une réduction spéciale sur les billets aller-retour.

Selon les détails communiqués par l’entreprise, tout voyageur disposant d’un billet aller-retour bénéficie désormais d’une réduction pouvant atteindre 20% du prix de la tenue de transport. Cette réduction s’applique spécifiquement aux trajets dont la distance dépasse 400 km, permettant ainsi aux usagers effectuant de longs parcours de réaliser des économies non négligeables sur leurs déplacements.

Par ailleurs, la SNTF précise que ces billets bénéficient d’une période de validité étendue. En effet, les tickets aller-retour restent valables pendant une durée de deux (02) mois, à compter de leur date d’émission, offrant ainsi aux voyageurs davantage de flexibilité dans l’organisation de leurs trajets.

Cette initiative s’inscrit dans une volonté de l’entreprise ferroviaire d’encourager l’utilisation du train comme moyen de transport, notamment pour les longues distances, tout en allégeant la charge financière supportée par les usagers réguliers du réseau ferroviaire national.