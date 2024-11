Train Algérie-Tunisie : horaires, prix des billets, promotions…Les détails à savoir

La Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF) a récemment publié sur sa page Facebook un rappel des horaires et des tarifs des billets de train reliant l’Algérie à la Tunisie.

Cette nouvelle ligne offre une solution à la fois pratique et économique aux voyageurs. De plus, la SNTF propose des départs fréquents de la gare d’Annaba vers Tunis. Les passagers préparant une escapade en Tunisie durant cette fin d’année pourront alors profiter d’un transport confortable à des tarifs compétitifs.

Dans cet article, nous vous présentons les jours et horaires des trains reliant l’Algérie à la Tunisie. Ainsi que les détails sur les tarifs des billets et les réductions disponibles.

Rappel de la SNTF : tous les détails sur les trajets en train entre Annaba et Tunis

Les voyages entre l’Algérie et la Tunisie n’ont jamais été aussi faciles et abordables ! Depuis le lancement de la ligne ferroviaire reliant les deux pays, les voyageurs profitent de voyages confortables et économiques. De plus, cette alternative offre une expérience enchantée, permettant de découvrir les beaux paysages qui jalonnent tout le parcours.

Voici les jours et les horaires auxquels vous pouvez emprunter le train entre Annaba et Tunis, ainsi que les tarifs et les réductions proposées par la SNTF.

Horaires de départs des trains entre l’Algérie et la Tunisie

Annaba → Tunis : les départs ont lieu de la gare d’Annaba tous les Dimanche, Mardi et Jeudi à 9h00. Le train arrive à la gare de Tunis à 18h27 ;

: les départs ont lieu de la gare d’Annaba tous les Dimanche, Mardi et Jeudi à Le train arrive à la gare de Tunis à 18h27 ; Tunis → Annaba : les voyageurs peuvent emprunter le train au départ de Tunis tous les Lundi, Mercredi et Vendredi à 8h25, pour arriver à Annaba à 18h20 ;

Billets de train Annaba-Tunis : des prix attractifs !

1ʳᵉ classe : 1900 DA (aller), 3485 DA (aller-retour) ;

(aller), (aller-retour) ; 2ᵉ classe : 1640 DA (aller), 3040 DA (aller-retour) ;

Réductions avantageuses pour les enfants

Les billets de train entre Annaba et Tunis sont gratuits pour les enfants de moins de 4 ans ;

de moins de 4 ans ; La SNTF propose une réduction de 50 % pour les enfants âgés entre 4 et 12 ans ;

Notons que le train reliant l’Algérie à la Tunisie traverse plusieurs viles importantes. Le train quitte la gare d’Annaba en direction de Tunis, en passant par Souk Ahras, Ghardimaou, Jendouba ainsi que Beja, avant d’atteindre la capitale tunisienne.