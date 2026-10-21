Le train Algérie-Tunisie reprend du service : horaires, prix des billets et réductions

Bonne nouvelle pour les voyageurs entre l’Algérie et la Tunisie. Après plus d’un mois de suspension, le train international reliant Annaba à Tunis reprend du service ce mercredi 21 octobre 2026. Les passagers pourront à nouveau effectuer le trajet de bout en bout, avec un départ direct depuis la capitale tunisienne vers Annaba. Cette reprise intervient après l’achèvement des travaux ferroviaires réalisés dans la wilaya de Souk Ahras.

Train Algérie-Tunisie : les travaux ferroviaires achevés à Souk Ahras

Dans un communiqué publié mardi 20 octobre, la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a annoncé le retour à la normale de la circulation sur la ligne internationale Annaba-Tunis-Annaba.

L’interruption concernait le tronçon reliant Aïn Sennour à Souk Ahras, où des travaux ont nécessité la suspension du trafic. L’Agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF) a mené les opérations pendant 20 jours.

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La SNTF confirme désormais la reprise du parcours complet. L’entreprise ferroviaire a remercié ses clients pour leur compréhension durant cette période. Et réaffirmé son engagement à assurer un transport sûr et régulier, tout en améliorant la qualité de ses services.

Train international Algérie-Tunisie : horaires et tarifs des billets

Relancée en août 2024 après près de 30 ans d’interruption, la liaison ferroviaire entre l’Algérie et la Tunisie permet de rejoindre les deux pays via Annaba et Ghardimaou, en Tunisie, à proximité de la frontière algérienne.

La desserte internationale propose plusieurs départs chaque semaine dans les deux sens. Voici les horaires annoncés :

Annaba-Tunis : départ les dimanches, mardis et jeudis à 9 h , avec une arrivée prévue à 18 h 27.

départ les dimanches, mardis et jeudis à , avec une arrivée prévue à Tunis-Annaba : départ les lundis, mercredis et vendredis à 8 h 25, avec une arrivée prévue à 18 h 20.

Les formalités de passage aux frontières s’effectuent à la gare internationale de Souk Ahras pour l’Algérie et à celle de Ghardimaou pour la Tunisie.

Les voyageurs peuvent acheter leurs billets aux gares d’Annaba et de Souk Ahras. Ainsi qu’à celles d’Alger, d’Oran, de Constantine, de Sétif et d’El Eulma.

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Côté tarifs, le billet aller simple coûte 1 900 DA en première classe et 1 640 DA en deuxième classe. Pour un aller-retour, les prix s’élèvent respectivement à 3 485 DA et 3 040 DA.

Le transport reste gratuit pour les enfants de moins de 4 ans. Les enfants âgés de 4 à 12 ans bénéficient, quant à eux, d’une réduction de 50 % sur le prix du billet.

Train Algérie-Tunisie : une liaison rétablie après plusieurs semaines de suspension

Pour rappel, la circulation des trains entre les deux pays était suspendue depuis le 14 septembre dernier en raison des travaux entrepris sur la partie algérienne de la ligne, selon la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT).

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Avec la reprise annoncée pour ce mercredi 21 octobre, les voyageurs peuvent de nouveau emprunter cette liaison internationale entre Annaba et Tunis. Le rétablissement du service met fin à plusieurs semaines d’interruption et permet à la desserte de retrouver son fonctionnement habituel.