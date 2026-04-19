Train Alger–Tamanrasset et export du phosphate : Tebboune fixe les dates en Conseil des ministres

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a présidé une réunion du Conseil des ministres ce dimanche le 19 avril, consacrée à plusieurs dossiers économiques structurants, mettant en avant des projets d’infrastructures jugés stratégiques pour l’avenir du pays.

Au cœur des annonces, la réalisation de la ligne ferroviaire Alger-Tamanrasset, en passant par Laghouat, Ghardaïa, El Meniaâ et In Salah. Selon le chef de l’État, ce mégaprojet ferroviaire entrera en service à l’horizon 2028.

La ligne ferroviaire Alger-Tamanrasset est sans conteste l’un des projets phares de cette stratégie. Ce chantier colossal, qui traversera lesdites trois wilayas, ambitionne de désenclaver le Grand Sud et de connecter les régions les plus reculées du pays au reste du territoire national. Le président a fixé l’horizon 2028 pour sa mise en service.

Présenté comme « le projet du siècle », ce tracé stratégique vise à désenclaver le Grand Sud, stimuler les échanges commerciaux et renforcer l’intégration territoriale. Abdelmadjid Tebboune a souligné que « cette infrastructure n’est pas moins importante que le projet minier de Gara Djebilet », considéré lui aussi comme un levier majeur de diversification économique.

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Valorisation des ressources minières : Le phosphate de Bled El Hadba, un levier majeur

Au-delà du développement ferroviaire, la valorisation des ressources minières constitue un autre pilier essentiel de la stratégie économique de l’Algérie. Le projet d’exploitation du phosphate de Bled El Hadba, en particulier, suscite de grandes attentes et représente une opportunité majeure pour diversifier les sources de revenus du pays.

A cet effet, le président de la République a mis en lumière les avancées du projet d’exploitation du phosphate de Bled El Hadba. L’Algérie prévoit ainsi de lancer ses premières exportations dès mars 2027, une échéance rendue possible grâce à la finalisation de la ligne ferroviaire minière reliant Bled El Hadba à Oued El Kebrit puis à Annaba, principal hub portuaire pour l’export.

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L’importance cruciale de la ligne ferroviaire minière pour l’exportation du phosphate

La ligne ferroviaire minière, reliant Bled El Hadba à Annaba, est d’une importance capitale pour le succès du projet d’exportation du phosphate. Cette infrastructure permettra de transporter efficacement le minerai vers le port d’Annaba, d’où il sera ensuite expédié vers les marchés internationaux. Elle représente un investissement stratégique pour l’avenir économique de l’Algérie.

Ce projet minier et logistique s’inscrit dans une stratégie globale visant à valoriser les ressources naturelles du pays et à accroître les recettes hors hydrocarbures.

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