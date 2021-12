Train Alger et Blida : la SNTF annonce des perturbations

La Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF) a publié ce jeudi 16 décembre sur sa page officielle un communiqué informant sa clientèle d’une perturbation dans la circulation des trains, et ce, à cause des travaux de maintenance sur la voie 02 entre Chiffa et El Affroun sur le tronçon de la ligne Alger – Blida – El Affroun (sur la voie 02 entre Chiffa et El Affroun).

Ces perturbations auront lieu durant la journée du samedi 18 décembre. « Certains trains seront limités en gare de Blida tout en respectant les horaires habituelles des trains » a indiqué le même communiqué. Dans le même contexte, la SNTF a tenu à s’excuser auprès de sa clientèle pour les désagréments causés par ces travaux et à rassurer sa clientèle que les autres trains continueront leurs parcours jusqu’à la gare d’El Affroun.

Il convient de noter que que le trafic normal sera rétabli à partir de dimanche 19 décembre.

Le programme de la SNTF Alger – Blida :

Pour rappel, le programme pour Alger – Blida le 18 décembre 2021 :

Train numéro 1027 : départ 6 h 20, arrivée 7 h 14

Train numéro 1031 : départ 7 h 55, arrivée 8 h 51

Train numéro 1035 : départ 9 h 00 , arrivée 9 h 54

Train numéro 1055 : départ (Agha) 15 h 48, arrivée 16 h 39

Blida – Alger :

Train numéro 1032 : départ 8 h 14, arrivée 9 h 09

Train numéro 1036 : départ 9 h 44, arrivée 10 h 39

Train numéro 1040 : départ 10 h 59, arrivée 11 h 55

Train numéro 1060 : départ 17 h 24, arrivée 18 h 21