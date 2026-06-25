Trail urbain d’Alger: attention, ces artères du centre-ville seront inaccessibles en voiture ce vendredi

Les automobilistes devront adapter leurs déplacements ce vendredi 26 juin à Alger. À l’occasion de l’Algiers Urban Trail qui réunira 10 000 participants, plusieurs routes et artères du centre de la capitale feront l’objet de fermetures temporaires et progressives.

La wilaya d’Alger a détaillé le dispositif prévu ainsi que les horaires concernés afin de limiter les perturbations de circulation.

Fermeture de routes à Alger : un important dispositif prévu pour la course urbaine

La wilaya d’Alger a annoncé la mise en place d’un plan de circulation exceptionnel à l’occasion de la troisième édition de la course urbaine de la capitale, organisée sous le slogan « Vivez Alger ».

L’événement se déroulera le vendredi 26 juin 2026 et rassemblera près de 10 000 coureurs dans plusieurs quartiers stratégiques du centre-ville.

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Selon le communiqué de la wilaya, les premières fermetures entreront en vigueur à partir de 18h15. La course débutera quant à elle à 18h30.

Les restrictions concerneront uniquement les axes empruntés par les participants et seront appliquées de manière progressive en fonction de l’avancement de la course.

Algiers Urban Trail : quels sont les axes concernés par les fermetures de routes à Alger ?

Le parcours retenu traversera plusieurs artères importantes de la capitale. Les coureurs partiront du parc Marina des Sablettes avant de rejoindre successivement :

L’avenue de l’ALN (Armée de libération nationale)

L’avenue Zighoud Youcef

La place des Martyrs

Les hauteurs de la Casbah

La rue Krim Belkacem

L’avenue Franklin Roosevelt

Le complexe Ahmed-Ghermoul

La place du 1er Mai

La wilaya précise que les fermetures seront limitées dans le temps et adaptées à la progression des participants sur chaque tronçon.

Réouverture progressive des routes après le passage des coureurs

Les services de la wilaya assurent que les routes concernées seront rouvertes progressivement dès le passage du dernier participant.

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L’opération se déroulera en coordination avec les services de sécurité chargés de la gestion de la circulation et du suivi de la manifestation sportive.

L’objectif affiché est de garantir le bon déroulement de l’événement tout en réduisant au maximum les désagréments pour les usagers de la route.

Les automobilistes invités à privilégier les itinéraires alternatifs

Face à ces perturbations temporaires, les autorités appellent les citoyens et les conducteurs à éviter autant que possible les axes concernés durant la période de la course.

La wilaya recommande également de privilégier les itinéraires alternatifs disponibles afin de fluidifier les déplacements dans la capitale.

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Dans son communiqué, elle présente ses excuses pour les éventuels désagréments causés par ces mesures. Tout en rappelant qu’elles visent à assurer le déroulement de la manifestation dans des conditions optimales de sécurité et d’organisation.