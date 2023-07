Trahi, le célèbre chef Burak dépose plainte contre son père et vend ses voitures de luxe

Le célèbre chef cuisinier turc, Burak Özdemir, vit un épisode tumultueux. En effet, dans une vidéo qui a fait le tour de la toile, le chef turc a affirmé qu’il a été trahi et est désormais victime de fraude et d’escroquerie.

Ainsi, le chef Burak a décidé d’attaquer en justice la personne qui l’a dupé en vendant les droits des propriétés de ses restaurants sans son consentement. Cette personne, indique Burak, n’est autre que son propre père. Une affaire qui donne le tournis et qui sera entre la main de la justice en septembre, selon des médias turcs.

Après la vente, sans son consentement, de tous ses restaurants par son père, le chef Burak n’est propriétaire que d’un seul restaurant à Istanbul.

Connus sous le nom de Czn Burak, les droits de propriété de la franchise du chef turc ont été vendus tous, à son insu, par son père. Commentant cette mauvaise nouvelle, chef Burak a dit, « Il y a des imposteurs qui sont en train d’exploiter mon nom et mon image. Ne vous laissez pas berner par leurs manœuvres » explique-t-il à son public.

Pour essayer de remonter la pente, chef Burak a mis en vente toutes voitures de luxe. À la recherche de liquidités pour se « reconstruire » le chef de renommée mondiale a décidé d’opter pour cette première solution dans l’attente du procès.

Selon des sources locales, les embrouilles entre Burak et son père ne datent pas uniquement de cette dernière affaire. Ainsi, le père de Burak l’aurait interdit à prêter main forte aux sinistrés du dernier séisme qui a secoué la Turquie.

Turkish Chef Burak sues his father for fraud, sells his cars to provide necessary liquidity https://t.co/vExiaQprpy

— Gulf Today (@gulftoday) July 20, 2023