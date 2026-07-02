Tragique : Une abeille dans un verre de jus tue un jeune de 17 ans à Sétif

Une tragédie absolue a secoué la commune de Guedjel, dans la wilaya de Sétif. Un simple moment de détente s’est transformé en cauchemar pour un adolescent de 17 ans originaire de la mechta Rouaïne, mortellement piqué par une abeille alors qu’il consommait une boisson.

Alors qu’il se trouvait au centre-ville de Ras El Ma, le jeune homme a avalé, sans s’en apercevoir, une abeille qui s’était glissée dans son contenant.

L’insecte l’a alors piqué directement au niveau de la gorge, provoquant une réaction immédiate et violente. Évacué en urgence vers la polyclinique la plus proche, l’adolescent a malheureusement rendu l’âme quelques minutes seulement après son admission.

Une enquête a rapidement été ouverte par les services de sécurité afin de déterminer avec précision les circonstances de ce tragique accident.

Le cri d’alarme de l’APOCE : Vigilance et protection en question

Suite à cet événement douloureux, l’Association de Protection et d’Orientation du Consommateur et de son Environnement (APOCE) a immédiatement réagi pour sensibiliser le public et les professionnels.

Ce drame, bien que rare, met en lumière un risque du quotidien souvent sous-estimé, particulièrement lorsque les insectes sont attirés par le sucre.

Pour l’association, il y a urgence à agir sur deux fronts indissociables. D’un côté, les professionnels doivent impérativement durcir leurs mesures d’hygiène et de contrôle.

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Qu’il s’agisse de la préparation, du stockage ou du moment où la boisson est servie, des moyens de protection adéquats doivent être adoptés pour empêcher les insectes d’y pénétrer.

D’un autre côté, un appel à la vigilance est lancé à chaque consommateur : prendre l’habitude de vérifier systématiquement le contenu de son verre, de sa canette ou de sa bouteille avant de boire est un réflexe simple, mais qui peut sauver une vie.

Que faire en cas d’urgence et comment se protéger ?

Face à une telle situation, chaque seconde compte. Si une piqûre dans la gorge survient, la priorité absolue est de se rendre immédiatement aux urgences.

En attendant la prise en charge médicale ou durant le trajet vers l’hôpital, il est conseillé de sucer un glaçon pour tenter de freiner le développement de l’œdème et ralentir le gonflement des voies respiratoires.

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Par ailleurs, si l’insecte est ingéré et descend plus bas, le danger s’estompe : il ne survivra pas à l’environnement hautement acide de l’estomac.

En amont, un geste préventif simple permet d’écarter le danger lors de vos sorties en extérieur : boire à l’aide d’une paille reste la meilleure option pour savourer une boisson sucrée en toute sécurité, car elle empêche d’avaler par inadvertance un insecte venu se noyer dans le contenant.