Tragique incendie à Johannesburg : condoléances de Tebboue à son homologue sud-africain

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a envoyé un message de condoléances à son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa, suite à l’incendie qui a fait de nombreuses victimes et blessés dans la capitale Johannesburg.

Dans sa lettre de condoléances, il est écrit : « Nous avons appris avec une profonde tristesse et douleur la tragédie qui a secoué Johannesburg à la suite de l’incendie dévastateur qui a fait de nombreuses victimes. »

Abdelmadjid Tebboune a ajouté : « Face à cette tragédie douloureuse qui a touché le peuple sud-africain ami, je présente, au nom du peuple algérien, de son gouvernement et en mon nom personnel, mes sincères condoléances et ma profonde sympathie à votre Excellence et aux familles des victimes, en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés, renouvelant ainsi notre sincère solidarité dans ces circonstances douloureuses. »

Le président de la République a conclu sa lettre de condoléances en disant : « En renouvelant nos sincères condoléances, Votre Excellence et cher frère, veuillez accepter mes plus hautes marques d’estime et de respect. »

Le lourd bilan de l’incendie à Johannesburg

Il convient de noter qu’au moins 73 personnes ont perdu la vie dans l’incendie qui s’est déclaré dans un immeuble à plusieurs étages à Johannesburg, la plus grande ville d’Afrique du Sud.

Le porte-parole des services d’urgence, Robert Mulaudzi, a déclaré : « L’incendie s’est déclaré aux premières heures de la matinée. » Les équipes de secours ont retrouvé des dizaines de corps à l’intérieur du bâtiment, dont celui d’un enfant, tandis qu’au moins 43 personnes ont été blessées.

Pour conclure, un responsable des opérations de secours a déclaré à Al-Jazeera : « Le nombre de victimes pourrait augmenter après l’inspection de trois étages du bâtiment. »