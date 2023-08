Tragique accident : un bébé chute du 5ᵉ étage et décède à Constantine

Constantine, le mercredi soir, a été le théâtre d’un terrible drame qui a coûté la vie à un enfant d’à peine deux ans. La protection civile a été alertée suite à une chute du cinquième étage d’un immeuble situé dans un quartier populaire de la ville.

Constantine : un bébé de 2 ans perd la vie en tombant du 5ᵉ étage

C’est au sein du quartier de Massinissa, dans la daïra d’El-Khroub que le tragique accident a eu lieu. Vers les coups de 19 h, un enfant de sexe masculin âgé de 2 ans tombe brusquement du dernier étage d’un bâtiment constitué de 5 paliers.

Appelée sur place en urgence, la protection civile s’est présentée sur les lieux à 19 h 26. Malheureusement, malgré leur intervention rapide, l’enfant ne survit pas à la chute tragique. Les secours ont transporté d’urgence le corps sans vie de la victime à la morgue de l’hôpital El-Khroub.

La nouvelle de cet incident a bouleversé la communauté locale, et une atmosphère de tristesse et de choc s’est installée dans le quartier de Massinissa. Les voisins et les résidents ont exprimé leur solidarité envers la famille endeuillée, accourant pour offrir leur soutien et leurs prières.

Bouleversée par les évènements, la mère de l’enfant perd conscience sur les lieux peu après les faits. Elle est également évacuée par les éléments de la DGPC et admise en soins d’urgence à l’hôpital d’El Khroub.

En ce qui concerne les circonstances exactes entourant l’accident, ces dernières restent encore floues. Une enquête a toutefois a été ouverte par les autorités compétentes pour déterminer les facteurs qui ont conduit à cette tragédie.

