Tragique accident au sud de l’Algérie : lourd bilan à déplorer

Les accidents de la route se multiplient en Algérie. Il s’agit de l’une des principales causes de mortalité. Entre aout et octobre 2021, l’Algérie a enregistré plus de 226 décès dû aux accidents de la route.

Le phénomène est loin de reculer notamment dans le sud algérien ou un renversement de bus de transport public a été signalé ce mardi 2 novembre. Il s’agit en effet, d’un accident tragique dont le nombre de victimes s’élève à quatre décès, tandis que douze personnes ont été grièvement blessées.

La triste nouvelle a été diffusée sur la page Facebook de la radio régionale d’Adrar. Cette dernière précise que le renversement de bus s’est produit durant la matinée de ce mardi, au niveau de la route nationale n°6 près du passage de Tsabit, à environ 45 km du chef lieu de la wilaya d’Adrar.

Quelle solution pour endiguer ce phénomène ?

Évoqués lors d’une émission diffusée aujourd’hui sur Echorouk Tv, les accidents de la route semblent être au cœur des préoccupations du Ministre du Transport.

Ce dernier a indiqué dans ce contexte que, le retrait de permis est une procédure inefficace. Il n’a pas manqué cependant de proposer d’autres solutions qui portent essentiellement sur un éventuel durcissement des peines.

Autrement dit, l’amende actuelle, qui équivaut à un retrait de permis de conduire, sera au moins doublée, précise l’intervenant.

L’invitée de la chaine de télévision arabophone a indiqué en outre que des études sont menées actuellement par les services de sécurité (police et gendarmerie) afin de déterminer à quel niveau le retrait de permis empêche les accidents de la route.