[Tragique] 3 enfants périssent dans l’incendie d’une maison à Touggourt

Selon un communiqué publié par les services de la protection civile, un incendie s’est déclenché dans une maison à terre située dans le quartier Ayad dans la wilaya de Touggourt.

L’incident a entraîné la mort de 3 enfants et l’évanouissement de leur mère. Tout cela s’est produit en milieu de journée, et les services d’urgence ont rapidement été alertés. Les ambulances de la protection civile sont intervenues à 12h45 pour tenter d’éteindre et maitriser l’incendie et ainsi, venir en aide aux victimes.

La mère a été soignée sur place avant d’être transportée à l’hôpital. Quant aux enfants, ils n’ont malheureusement pas survécu à l’incendie et leurs corps ont été transférés au service mortuaire. Les circonstances de l’incendie restent pour l’instant inconnues.

Les accidents de la route en hausse pendant ce Ramadan

Selon les informations communiquées par Samir Bouchehit, responsable de la communication et de la coordination de la circulation à la Gendarmerie nationale, 45 accidents ont été enregistrés dans l’ensemble du pays durant les 3 premiers jours seulement du mois sacré.

Ces accidents avaient fait 10 morts et 76 blessés. Un chiffre record qui souligne l’importance de la sensibilisation envers les conducteurs sur les risques liés à la conduite pendant le mois de ramadan.

La direction générale de la sureté nationale (DGSN) avait mis en place des radars-infrarouges de contrôle de vitesse pour pouvoir exercer le contrôle des vitesses la nuit. Le directeur de la sécurité publique à la DGSN, Ahmed Nait El Hocine, avait assuré leur statut opérationnel durant tout le mois de Ramadan. Il a précisé que les accidents liés à l’excès de vitesse surviennent généralement entre 18h et minuit.