Tragédie routière à Naâma : un accident fait plusieurs décès

Les accidents de la route se multiplient à travers le territoire national, engendrant un bilan conséquent de victimes entre décès et blessés. Ce mercredi 31 août à l’aube, la wilaya de Naâma a été le théâtre d’un tragique accident de la route, ayant coûté la vie à une dizaine de personnes.

Dans une publication postée ce mercredi matin, la Protection Civile a indiqué que pas moins d’une dizaine de personnes ont trouvé la mort dans un accident de la circulation dû à la déviation et au renversement d’un bus de transport de voyageurs, assurant la ligne reliant Tiaret et Tindouf.

D’ailleurs, ce tragique accident est survenu à 3h45 au niveau de la route nationale (RN) numéro 6 vers Béchar, près de la commune de Meghrar, dans la wilaya de Naâma. D’après la Protection Civile, le bilan de ce drame routier s’élève à dix (10) décès et à quarante-deux (42) blessés.

Accidents de la route : le triste bilan de la Protection Civile

Hier, la Protection Civile a levé le voile sur le triste bilan des décès et des blessés dénombrés dans des accidents de la circulation dans notre pays au cours de la semaine passée. Le bilan s’est malheureusement alourdi avec plus d’une cinquantaine de décès et près de deux-mille blessés en une semaine seulement.

En effet, la Protection Civile a recensé pas moins de 51 décès et 1785 blessés dans des accidents de la route. Et ce, sur différents tronçons routiers à travers le territoire national durant la semaine allant du 21 au 27 août 2022.

Pour rappel, le 24 août dernier, un accident mortel survenu sur l’autoroute est-ouest à Ain Defla a causé quatre victimes et un blessé. En outre, dimanche dernier, une collision entre un camion et une voiture sur la route nationale n°40 en direction de Hassi Fedoul a fait deux décès et deux blessés, âgés entre 29 et 35 ans.