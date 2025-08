Tragédie aérienne à Jijel : le crash d’un avion de la Protection civile fait 4 morts

Un grave accident aérien a endeuillé la Protection civile ce lundi 5 août à Jijel. Quatre de ses membres ont perdu la vie lors de la chute d’un avion de reconnaissance de type « Zellin », utilisé dans le cadre d’un exercice de formation. Le drame s’est produit à l’aéroport Ferhat Abbas, situé dans la wilaya de Jijel, alors que l’appareil effectuait une mission d’entraînement.

Selon les premières informations communiquées par la Protection civile, l’appareil appartenait à la flotte du groupe aérien de ce corps. À bord, se trouvaient quatre personnes engagées dans cette opération de simulation. Aucune n’a survécu au crash.

Crash d’un avion de la Protection civile à Jijel : 4 morts en mission d’entraînement

Les victimes ont été identifiées comme suit : le commandant Redouane Berji, chef du groupe aérien de la Protection civile ; le capitaine Souhaib Ghellay, pilote stagiaire ; un instructeur de l’école de pilotage « Abdatta » ; ainsi qu’un gestionnaire de la compagnie aérienne « Tractor », de nationalité chilienne. Tous étaient engagés dans cette mission avec un sens profond du devoir, comme l’a rappelé la direction générale du corps.

Dans un communiqué officiel, le directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Boughelaf, a présenté ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes. S’exprimant en son nom et au nom de l’ensemble des agents de la Protection civile, il a salué « le professionnalisme, le courage et le dévouement » des quatre disparus. Il a également prié Dieu de leur accorder Sa miséricorde et d’apporter patience et réconfort à leurs proches. « Inna lillah wa inna ilayhi raji‘oun », a-t-il conclu.

Un avion s’écrase à Jijel pendant un entraînement

Cet accident soulève à nouveau la question de la sécurité lors des entraînements aériens en Algérie, notamment dans les corps d’intervention spécialisés comme la Protection civile. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l’incident. Des experts du domaine aéronautique, ainsi que les autorités locales et nationales, devraient se pencher rapidement sur les circonstances techniques de ce drame.

La nation rend hommage à ces hommes tombés en service, et un deuil s’installe dans les rangs d’une institution connue pour son engagement dans les situations d’urgence. Leur sacrifice rappelle les risques quotidiens encourus par ceux qui œuvrent pour la sécurité et le secours de la population.