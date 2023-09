Tragédie à Sétif : 2 enfants dont un bébé décèdent dans un incendie

Selon un communiqué de la Protection civile, une terrible tragédie s’est déroulée ce vendredi soir à Sétif, lorsque deux jeunes vies ont été brutalement interrompues par un incendie dévastateur. Parmi les victimes se trouvent un bébé âgé d’à peine un an et un enfant de 5 ans. Le drame s’est déroulé dans un appartement situé au 7ème étage d’un immeuble de 9 étages, situé dans la cité des 2000 logements, à Sétif.

En plus de ces pertes tragiques, deux femmes ont également été blessées dans l’incendie. La rapidité et l’efficacité des éléments de la Protection civile ont été essentielles pour maîtriser le sinistre et éviter que la situation ne s’aggrave davantage.

Cet incident poignant rappelle l’importance cruciale de la prévention des incendies et de la sensibilisation à la sécurité au sein de nos foyers. Les autorités enquêtent actuellement sur les circonstances de l’incendie afin de déterminer les causes exactes de cette tragédie. Nos pensées vont aux familles endeuillées, confrontées à une perte insurmontable.

Incendie à Alger : Sauvetage héroïque dans un dortoir

Tard dans la nuit du mercredi 27 septembre, vers 23h36, un incendie d’une ampleur inquiétante s’est déclaré dans un dortoir situé à Bab Azoun, Alger. Plus précisément, l’incident s’est produit dans le dortoir communément appelé le « Dortoir de Tunis, » situé dans le Square d’Alger.

L’intervention rapide et courageuse des éléments de la Protection civile a permis de sauver la vie de cinq personnes prises au piège des flammes. Parmi elles, une personne a été évacuée en urgence à l’hôpital Mustapha en raison de problèmes respiratoires liés à l’inhalation de fumée. Le prompt secours apporté par les secouristes a été déterminant pour prévenir une catastrophe humaine encore plus grave.

Grâce à l’efficacité des équipes de secours, l’incendie a pu être rapidement maîtrisé, évitant ainsi toute perte humaine.