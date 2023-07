Tragédie à Mers El Hadjadj : une fillette perd la vie percutée par un Jet Ski à Oran

Dans un évènement déchirant survenu hier sur la plage de Mers El Hadjadj, dans la région de Bethioua à Oran, une fillette à peine âgée 10 ans a perdu la vie suite à un accident impliquant un jet ski. Le drame s’est produit sous les yeux ébahis des baigneurs présents sur la plage.

Une fillette meurt dans un accident de jet ski sur une plage d’Oran

La fillette, dont l’identité n’a pas été révélée, a trouvé la mort sur place suite à sa collision avec un jet ski en marche. Malgré les tentatives de réanimation effectuées par les secouristes présents sur les lieux, la jeune victime n’a malheureusement pas survécu à ses blessures. Le corps sans vie de la fillette a été ensuite transféré à la morgue de l’hôpital El Mohgoun pour une autopsie.

Selon des témoins oculaires et des sources locales, le propriétaire du jet ski aurait perdu le contrôle de son engin aquatique, percutant violemment l’enfant qui se trouvait à proximité. L’impact a été si violent que la fillette a perdu la vie presque instantanément, laissant la communauté locale en état de choc et de profonde tristesse.

Les jet skis de plus en plus présents sur les plages algériennes

Cet accident tragique n’est malheureusement pas un cas isolé. La multiplication des jets skis sans surveillance sur les plages du littoral algérien a eu pour conséquence l’augmentation des accidents avec les nageurs. Si elles ne sont pas toutes mortelles, ces collisions sont responsables de sérieuses blessures chez les victimes, laissant certains avec des lésions permanentes.

D’autres témoins rapportent avoir compté pas moins de 20 jets skis sur une plage très fréquentée de la cote oranaise il y a quelques jours. En plus de présenter une sérieuse menace pour les enfants et les baigneurs en général, la distance rapprochée entre ces engins et les plages trouble la tranquillité des estivants venus chercher un brin de calme.

Les autorités locales et les services de secours appellent à une utilisation responsable des jets skis et à la prise de conscience des risques potentiels qu’ils représentent pour les baigneurs et les autres utilisateurs de la plage.

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l’accident et établir les responsabilités. En attendant, la communauté reste plongée dans la douleur et les pensées vont à la famille endeuillée, confrontée à une perte aussi dévastatrice.